Migranti la rotta si sposta sulla Spagna : 1000 salvataggi in 2 giorni : Quasi 21mila arrivi dall'inizio dell'anno: è ormai la meta principale delle migrazioni attraverso il Mediterraneo, probabilmente anche a causa del giro di vite in Libia che rende più difficile la ...

Mille Migranti soccorsi dalla Spagna : 15.23 Il servizio marittimo spagnolo ha salvato in 48 ore quasi Mille migranti che tentavano di attraversare il Mediterraneo per raggiungere l'Europa. Le imbarcazioni soccorse sono state oltre 60, per la maggior parte gommoni. Il giro di vite in Libia rende ora più difficile raggiungere le coste italiane e ora molti migranti tentano altre rotte, per lo più dalle coste algerine o marocchine in direzione della Spagna.

Migranti - Oim : nel 2018 Spagna supera Italia per numero di arrivi : Migranti, Oim: nel 2018 Spagna supera Italia per numero di arrivi Nel Paese iberico sono sbarcate 20.992 persone da inizio anno, contro le 18.130 giunte nel nostro Paese. Secondo l’organizzazione, nonostante il minor numero di traversate, sono oltre 1.500 le persone morte nel Mediterraneo Parole chiave: ...

Migranti - in 600 sfondano le reti a Ceuta per entrare in Spagna : Allerta a Ceuta, dove oltre 600 Migranti senza documenti provenienti dai Paesi subsahariani oggi hanno assaltato la barriera sul confine tra il Marocco e l'enclave spagnola di Ceuta, riuscendo ad...

