Migranti | Rocco Gumina cita De Andrè | ' Son pur sempre figli vittime di questo mondo'

ASSALTO A CEUTA - 600 Migranti SFONDANO CONFINE SPAGNA/ Ultime notizie e scontri : è caos in Marocco : SPAGNA, 400 MIGRANTI assaltano il CONFINE a CEUTA, enclave in Marocco: Ultime notizie, la crisi migratoria colpisce anche Madrid, "porti chiusi in Italia? Sbagliano" contesta il Ministro(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 19:18:00 GMT)

I Migranti sfondano il confine tra Marocco e Spagna : assalto a Ceuta - 600 riescono a entrare : Pietre, feci e calce viva contro le forze di sicurezza. Secondo la polizia 16 migranti e 5 agenti sono rimasti feriti, secondo la Croce Rossa i migranti feriti sarebbero oltre 130

Oltre 800 Migranti hanno sfondato la barriera tra il Marocco e l’enclave spagnola di Ceuta : Oltre 800 migranti hanno sfondato la barriera tra il Marocco e l’enclave spagnola di Ceuta Intorno alle 7 di mattina circa 800 migranti dalla’Africa subsahariana hanno superato la barriera che separa il Marocco dal territorio spagnolo di Ceuta. Circa 600 sono riusciti ad entrare, dopo scontri con le guardie di frontiera e Oltre un centinaio […] L'articolo Oltre 800 migranti hanno sfondato la barriera tra il Marocco e l’enclave ...

Oltre 800 Migranti hanno sfondato la barriera tra il Marocco e l’enclave spagnola di Ceuta : Intorno alle 7 di mattina circa 800 migranti dalla'Africa subsahariana hanno superato la barriera che separa il Marocco dal territorio spagnolo di Ceuta. Circa 600 sono riusciti ad entrare, dopo scontri con le guardie di frontiera e Oltre un centinaio di feriti. È il più importante sconfinamento dal febbraio 2017.Continua a leggere

Quasi 600 Migranti hanno superato la barriera che divide il Marocco dall’enclave spagnola di Ceuta : Questa mattina Quasi 600 migranti di diversi paesi dell’Africa subsahariana hanno superato la doppia recinzione che divide il Marocco dall’enclave spagnola di Ceuta, entrando quindi in territorio europeo. Secondo fonti della polizia spagnola, era da tempo che non accadeva qualcosa The post Quasi 600 migranti hanno superato la barriera che divide il Marocco dall’enclave spagnola di Ceuta appeared first on Il Post.