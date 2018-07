Microsoft Office | le vecchie build sono vulnerabili al malware FELIXROOT

Microsoft incrementa i costi di Office 365 - Windows 10 e Cloud : Office 365, Windows 10 e i servizi Cloud targati Redmond hanno ricevuto numerosi miglioramenti nell’ultimo periodo ed hanno portato la compagnia a superare l’obettivo dei 100 miliardi di ricavi in un anno fiscale. Adesso però Microsoft non deve solo pensare ai ricavi ma anche ai guadagni ed ecco che, per tale ragione, ha annunciato dei rincari e delle rimodulazioni. Se vi state già allarmando e siete pronti a gridare allo scandalo, ...

Le Migliori Alternative a Microsoft Office per MAC : Abbiamo selezionato i Migliori programmi alternativi alla classica suite di Microsoft Office da usare su MAC. Office su MAC, ecco le 4 Alternative Le Migliori Alternative a Microsoft Office per MAC Sicuramente la suite Office creata da Microsoft è tra i programmi per l’ufficio più diffusi in assoluto ed in oltre 20 anni di attività […]

Microsoft e gli utenti consumer : si apre una nuova era costituita da Surface - Cortana - Office e Windows 10 : Da quando Satya Nadella è diventato CEO di Microsoft si sono aperte essenzialmente due correnti di pensiero: c’è chi lo critica e c’è, invece, chi lo apprezza moltissimo. In realtà hanno ragione entrambi e la motivazione è alquanto ovvia ovvero da una parte il nuovo amministratore delegato ha fatto crescere in modo rilevante i ricavi della società grazie al Cloud, Office 365 e Intelligenza Artificiale ma dall’altro ha messo la ...

Microsoft Office si aggiorna su Android con novità per Word - PowerPoint e Outlook : L’intero pacchetto di Microsoft Office per Android ha ricevuto un aggiornamento che ha aggiunto nuove funzionalità. L’annuncio è stato pubblicato sul sito ufficiale Microsoft, si […] L'articolo Microsoft Office si aggiorna su Android con novità per Word, PowerPoint e Outlook proviene da TuttoAndroid.

Microsoft implementa Office Lens in Outlook per Android : Microsoft Outlook per Android è probabilmente il miglior client mail sulla piattaforma mobile di Google e il suo processo di evoluzione continua senza sosta. Due giorni fa, Microsoft ha rilasciato per la sua applicazione un nuovo aggiornamento sul Google Play Store numerato 2.2.17 che introduce alcune funzionalità appartenenti a Office Lens. Nella schermata di invio della posta elettronica, cliccando sull’icona della fotocamera, è ...

Office Online : Microsoft inizia a introdurre le novità di Office 2019 : Nonostante Office 2019 non sia ancora disponibile pubblicamente per Windows e macOS bensì solo in anteprima per i clienti business, Microsoft ha già iniziato a implementarne le novità nella versione Online. In questi giorni, andando sulla piattaforma web della nota suite di programmi, è possibile notare l’introduzione della cosiddetta Barra multifunzione semplificata che altro non sarebbe una barra modificata per contenere soltanto le ...

Download Microsoft Office 2019 Preview Per Mac : Microsoft Office 2019 per Mac, anteprima per i clienti aziendali disponibile al Download. Arriva l’anteprima di Microsoft Office 2019 per Mac, ma non per tutti Download Microsoft Office 2019 Preview Per Mac Grandi novità per i possessori di Mac, o almeno per quelli che possiedono contratti di licenza commerciali. Da questa notte è infatti disponibile la versione […]