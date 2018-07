Usa - pianti dei bimbi in gabbia al confine con il Messico - agenti : “C’è un’orchestra” : Usa, pianti dei bimbi in gabbia al confine con il Messico, agenti: “C’è un’orchestra” Bufera sull’audio registrato alla frontiera tra i due Paesi, dove i minori sono divisi dai genitori secondo le nuove norme sull’immigrazione. Trump: “Non saremo un campo profughi” Continua a leggere L'articolo Usa, pianti dei bimbi in gabbia al confine con il Messico, agenti: “C’è ...