Mercedes | Hamilton | ' A Budapest le Ferrari erano veloci ma vincere è un bonus per noi'

Formula 1 Ungheria : la pioggia bacia Mercedes - Hamilton fa il resto : Inarrivabile. Come spesso accade su pista bagnata. Lewis Hamilton si conferma il più forte. E la pioggia nelle qualifiche del Gran Premio d'Ungheria crea le condizioni ideali per Mercedes per ...

F.1 - GP d'Ungheria - Mercedes monopolizza la prima fila : Hamilton in pole : Lewis Hamilton ha ottenuto la pole position del Gran Premio d'Ungheria, dodicesima prova del Mondiale di Formula 1. La pioggia ha totalmente sconvolto i valori in pista, che vedevano la Ferrari quasi irraggiungibile in condizioni di asciutto: sull'asfalto bagnato dell'Hungaroring, l'inglese della Mercedes ha ottenuto il miglior tempo, precedendo il compagno di squadra Valtteri Bottas. La Ferrari si deve accontentare solamente della seconda fila, ...

F1 - Qualifiche GP Ungheria 2018 : Lewis Hamilton vero mago della pioggia - prima fila Mercedes. Vettel allergico all’acqua : Lewis Hamilton (Mercedes) centra sotto la pioggia una incredibile pole position del Gran Premio di Ungheria 2018 di Formula Uno. Una qualifica disputata in condizioni meteo davvero avverse, con inizio su asfalto umido, quindi un vero e proprio nubifragio nel corso della Q2 ha rimescolato tutte le carte in tavola. La Q3, su pista allagata, ha visto l’inglese piazzare il giro veloce proprio in extremis, davanti al compagno Valtteri Bottas, ...

Hamilton : "Ferrari più veloce della Mercedes. Le ultime due gare tra le mie migliori" : La Ferrari è sotto choc dopo la morte del presidente Marchionne e di fronte si trova un avversario di nuovo al top. Lewis Hamilton non si presenta in Ungheria da favorito, questo è l'unico circuito in ...

F1 Ungheria - Bottas : «Nessun ordine Mercedes - io e Hamilton liberi in pista» : BUDAPEST - ' Non possiamo considerarci favoriti, ma è difficile saperlo. Aspettiamoci una battaglia serrata. Non siamo favoriti, ma vediamo ' . Non si sbilancia Valtteri Bottas della Mercedes alla ...

F1 - Mondiale 2018 : Ferrari superiore (di poco) alla Mercedes. Ma Hamilton continua a fare la differenza su Vettel : A Maranello hanno prodotto la migliore Ferrari degli ultimi dieci anni. Era dal trionfo iridato di Kimi Raikkonen nel 2007 e dal secondo posto di Felipe Massa l’anno successivo che non si vedeva una Rossa così performante, sempre competitiva e sempre in grado di lottare per la vittoria. I tifosi aspettavano da un decennio questo momento, dopo tante delusioni si è riusciti a costruire una monoposto stellare e si è ricucito il gap con la ...

F1 - la Mercedes temeva che Hamilton venisse penalizzato : Il team ha chiesto all'inglese di spingere anche nell'ultimo giro dopo il controverso taglio di pista

F1 - Mercedes - Hamilton sotto investigazione per il taglio della pit entry [VIDEO] : Il Campione del Mondo, proprio in tal senso, salirà in direzione nel corso dei prossimi minuti e si attendono ulteriori info a breve. F1 - Mercedes, Hamilton sotto investigazione per il taglio della ...

Vettel sbatte - Hamilton trionfa grazie alla… pioggia : per la Mercedes in Germania è Okay-nheim : Doppietta Mercedes nel Gp di Germania, Lewis Hamilton rimonta dal quattordicesimo posto e va a vincere davanti a Bottas e Raikkonen. Vettel sbaglia e sbatte, week-end amaro per il tedesco Una rimonta pazzesca, un trionfo clamoroso che nessuno si sarebbe mai aspettato. Lewis Hamilton vince il Gp di Germania, lo fa sfruttando la pioggia arrivata negli ultimi venti giri e l’incidente di Vettel, finito mestamente contro le barriere. Un ...

F1 - dietrofront della Mercedes : svelato il motivo del guasto occorso alla monoposto di Hamilton : Il team campione del mondo ha reso note le cause che hanno costretto Hamilton a terminare anzitempo le qualifiche del Gp di Germania Il guasto occorso alla Mercedes di Hamilton nel corso delle qualifiche del Gp di Germania non è da attribuire al pilota, è questa la tesi sostenuta dal team campione del mondo. Photo4/LaPresse Con una note diramata nel tardo pomeriggio, la scuderia di Brackley ha rettificato le parole di Toto Wolff, spiegando ...