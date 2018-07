Mercato Napoli | caccia al terzino | De Laurentiis valuta 5 profili

Calcio Mercato Napoli - attesa Arias. Henrichs è nella lista : Napoli - Ancora no. Ancelotti dovrà ancora attendere per avere l'esterno double-face che il club azzurro aveva individuato in Youssouf Sabaly . Il problema al ginocchio del terzino senegalese è più ...

Napoli - De Laurentiis fa il punto sul Mercato : “non ho fatto nessuna offerta per Di Maria. Balotelli? Sono anni che gli dico no” : Il presidente del Napoli ha parlato del mercato, sottolineando come Balotelli e Di Maria non arriveranno mentre Mertens resterà in azzurro “E’ falsissimo che abbiamo offerto 30 milioni per Di Maria. Balotelli? Non interessa, Sono anni che gli dico di no. Mertens invece resta“. Mertens – Gerardo Cafaro/LaPresse Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, smentisce l’interesse per Angel Di Maria e Mario ...