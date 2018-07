MAURIZIO COSTANZO SHOW Ospiti e diretta | il finale | Anna Tatangelo canta Mina Replica

STEFANIA SANDRELLI/ Il rapporto con un suocero "ingombrante" (MAURIZIO COSTANZO Show) : STEFANIA SANDRELLI si prepara a ricevere un nuovo premio per la sua carriera. Questa sera la vedremo anche ospite della puntata del Maurizio Costanzo Show(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 22:45:00 GMT)

Giorgio Mastrota/ L'elisir di lunga vita? "Dormire sui miei materassi" (MAURIZIO COSTANZO Show) : Giorgio Mastrota si prepara a un grande ritorno in tv. Oggi sarà ospite del Maurizio Costanzo Show dove parlerà della gioia di essere diventato nonno grazie alla figlia Natalia Jr(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 22:29:00 GMT)

Anna Tatangelo/ D'Alessio telefona e lei lo respinge : "Meglio parlare a quattrocchi" (MAURIZIO COSTANZO Show) : Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio sono stati fotografati ancora una volta insieme. La cantante questa sera sarà ospite della puntata del Maurizio Costanzo Show(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 22:18:00 GMT)

MAURIZIO COSTANZO Show/ Ospiti e diretta : Rudy Zerbi e la sua famiglia allargata (Replica 20 Luglio) : Maurizio Costanzo Show torna questa sera con la replica della puntata che ha visto Anna Tantangelo annunciare la fine della sua relazione con Gigi D'Alessio. Anticipazioni e news(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 21:54:00 GMT)

Mara Venier/ Racconta la malattia della madre : "Non mi riconosceva più" (MAURIZIO COSTANZO Show) : Mara Venier sta vivendo un momento d'oro per la sua carriera e sfiderà Barbara d'Urso in tv. Oggi la vedremo ospite della puntata del Maurizio Costanzo Show(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 21:39:00 GMT)

MAURIZIO COSTANZO Show/ Anticipazioni : Anna Tatangelo - Mara Venier e Alessandra Celentano (Replica) : Maurizio Costanzo Show torna questa sera con la replica della puntata che ha visto Anna Tantangelo parlare della fine della sua relazione con Gigi D'Alessio. Anticipazioni e news(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 16:54:00 GMT)

MAURIZIO COSTANZO - stoccata alla Rai : “I programmi dell’estate migliori di quelli invernali” : Maurizio Costanzo parla delle trasmissioni dell'estate Rai Maurizio Costanzo è sempre molto attento a ciò che accade in tv, non solo sulle...

MAURIZIO COSTANZO : «Quando dicevano che Fiorello era il mio amante» : Le leggende metropolitane, Maurizio Costanzo le ha conosciute da vicino. Specie ai tempi di Buona Domenica, il programma che conduceva con successo su Canale 5 a cavallo fra gli anni Novanta e Duemila. «Quando Buona Domenica era al top del successo dissero che Fiorello era il mio amante. E perfino che mi concedevo un ménage à trois: io, Maria e Paola Barale. Figuriamoci», ricorda il giornalista in un’intervista al Giornale. Falsità che il ...

Rai - Valentina Bisti a Unomattina estate : MAURIZIO COSTANZO la promuove a pieni voti : Mi spiego: se si occupasse, quel programma, solo di negatività accadute nel mondo, diventerebbe pesante seguirlo. Alternando, come fanno gli autori di Unomattina estate , ecco che l'ascolto è ...

Stefania Sandrelli/ Morte del padre : Piansi a lungo con la testa sotto il pianoforte (MAURIZIO COSTANZO Show) : Stefania Sandrelli si prepara a ricevere un nuovo premio per la sua carriera. Questa sera la vedremo anche ospite della puntata del Maurizio Costanzo Show(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 07:27:00 GMT)

