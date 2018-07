Matteo Salvini e Silvio Berlusconi | durissimo scontro su Marcello Foa in Rai | alleanza

liberoquotidiano

: Finalmente spiagge sicure e ripulite, senza venditori abusivi. A differenza del passato, ai Comuni le risorse neces… - matteosalvinimi : Finalmente spiagge sicure e ripulite, senza venditori abusivi. A differenza del passato, ai Comuni le risorse neces… - LegaSalvini : IL PIANO DEL VIMINALE CONTRO GLI ABUSIVI - LegaSalvini : Fontevivo – Salvini: “Diamo fastidio perché siamo nel giusto. Al vaglio un decreto che garantisca un futuro ai nost… -

(Di domenica 29 luglio 2018) La nomina diFoa alla presidenza della Rai polverizza quel centrodestra che, già da tempo, scricchiolava. Già, perchésarebbe letteralmente furibondo conper una scelta che non reputa di garanzia e che, soprattutto, non gli era stata anticipata. Nemmeno una telefonata, sbotta il Cavaliere con i suoi. Ragioni per le quali il veto di Forza Italia in Commissione Vigilanza sul nome di Foa sarà difficile da far cadere.Ma la rabbia non è un'esclusiva di. Da ambienti vicinissimi afiltrano indiscrezioni relative alla sua durissima reazione. Nei confronti del leader azzurro, il leghista avrebbe speso parole di fuoco, accusandolo di aver cambiato passo politico. Ma soprattutto, il ministro dell'Interno ha avvertito Forza Italia: in caso di voto contrario a Foa, e dunque con il Pd, l'di centrodestra, qualsiasi cosa significhi, sarebbe sepolta per sempre. Una rottura che potrebbe far sentire i suoi effetti non solo nella primavera del 2019 (per le Europee o le eventuali politiche), ma già alle regionali d'autunno.