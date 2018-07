Mat Piscatella | l' industria videoluidica dovrebbe fare a meno dei consumatori

NPD : Mat Piscatella prevede un altro grande anno per Nintendo Switch - sul fronte software Red Dead Redemption 2 sarà il gioco più venduto del 2018 : Nonostante gli ultimi mesi abbiano visto vendite più lente (ma ancora solide) per Nintendo Switch, la console continuerà la sua grande corsa iniziata lo scorso anno e risulterà come la più venduta del 2018. Questa è la previsione di Mat Pistacella di NPD: l'analista ha affermato che Switch diventerà la piattaforma più venduta negli Stati Uniti per quest'anno, sostenuta dalle forti vendite di Pokemon Let's Go e Super Smash Bros. Ultimate.Detto ...

Mat Piscatella : all'E3 2018 Sony ha "orientato il focus verso gli obiettivi a breve termine" : Come molto probabilmente saprete, allo scorso E3 2018 Microsoft, senza mezzi termini, ha chiarito di essere al lavoro sulla prossima generazione di hardware, sottolineando come la compagnia stia pensando al presente e al futuro. Gran parte dei suoi sforzi produrranno risultati positivi dal 2019 in avanti, il che non è tanto diverso da quanto accadrà per Sony. La conferenza E3 di Sony si è concentrata su un numero di esclusive che probabilmente ...

Mat Piscatella : "Fortnite ha sicuramente un impatto sulle vendite di PS4 e Xbox One" : Stando agli ultimi dati NPD che vi abbiamo già riportato, il mese di maggio ha visto vendite record per tutte le console casalinghe, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, il che è bizzarro, perché quello passato non era necessariamente un mese di grandissime uscite per nessuna delle tre piattaforme. Certo, per PS4 è arrivato Detroit: Become Human di Quantic Dream, su Xbox One è approdato State of Decay 2 e su Nintendo Switch sono arrivati Donkey Kong ...