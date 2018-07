: Marina Israele blocca nave di pacifisti - TelevideoRai101 : Marina Israele blocca nave di pacifisti - TuttOSuLinuX : Cronaca: 14:06 | Marina d'Israele intercetta una nave di pacifisti diretta ve... #1406 #notizie #Marina… - zazoomblog : Gaza: marina Israele blocca imbarcazione pacifisti - #Gaza: #marina #Israele #blocca -

Lamilitare israeliana ha intercettato in alto mare un'imbarcazione didi varie nazioni che intendeva raggiungere il porto di Gaza per spezzare il blocco marino e fornire medicinali. Lo ha reso noto a Gaza il 'Comitato internazioale contro il blocco'. L'imbarcazione sarà trainata al porto israeliano di Ashdod. Ancora non è chiaro quale sia la situa zione in una seconda imbarcazione che faceva parte della stessa missione.(Di domenica 29 luglio 2018)