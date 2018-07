Marco Paolini dopo l’incidente | «Niente è più come prima»

PELMO D'ORO A Marco Paolini - NON SI PRESENTA "SONO AFFRANTO SCUSATEMI"/ Ultime notizie - si ritira in montagna : PELMO d’Oro a MARCO PAOLINI, non si PRESENTA "Sono AFFRANTO scusatemi”. Ultime notizie, lettera dell'artista destinata agli organizzatori del premio e ai presenti(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 12:40:00 GMT)

Marco Paolini parla dopo l’incidente : “Sono indagato per omicidio stradale. E’ un obbligo tacere e limitarmi a condividere il dolore altrui” : “Adesso non ho qualcosa da offrire, più che il mio silenzio”. Marco Paolini parla per la prima volta dopo l’incidente d’auto accaduto lo scorso 17 luglio sulla A4 vicino Verona. Quando al volante della sua Volvo l’attore ha tamponato una Fiat 500 uccidendo la 53enne Alessandra Lighezzolo, una delle due donne che vi viaggiava sopra. Avvicinato e poi comunque intervistato da Repubblica durante le prove di Senza vincitori né vinti, lo spettacolo ...

Marco Paolini - dopo l’incidente mortale costato la vita a una donna : “E’ devastato - non riesce neppure a parlare” : “A seguito del tragico incidente avvenuto martedì 17 luglio, tutti gli spettacoli teatrali previsti in questi giorni sono annullati”. Dal sito della Jolefilm srl, storica casa di produzione di Marco Paolini, è apparsa una semplice riga. Nessun comunicato ufficiale, almeno per ora. Il 62enne attore bellunese è sconvolto. Non parla con nessuno. Due giorni dopo l’incidente avvenuto sull’A4, la signora Alessandra Lighezzolo è stata dichiarata ...

Marco Paolini : «È colpa mia» - l’attore accusato di omicidio stradale : «È colpa mia». È quello che Marco Paolini continuava a ripetere ai soccorritori lungo l’autostrada A4 dopo l’incidente da lui causato che ha portato alla morte di una donna. Non stava usando il cellulare, si è subito sottoposto all’etilometro e ha cercato di prestare subito soccorso, ma l’attore, celebre per i suoi monologhi sul Vajont e sulla strage di Ustica, è accusato di omicidio stradale. Pare che a causare la sbandata fatale sia stato un ...

Marco Paolini - morta una delle due donne coinvolte nell’incidente. L’attore dovrà rispondere di omicidio stradale : E’ morta alle ore 20 di giovedì sera Alessandra Lighezzolo, la donna vicentina rimasta ferita, assieme ad un amica, nel tamponamento sull’autostrada A4 causato dalla vettura guidata da Marco Paolini. La donna, 53 anni, era stata ricoverata in condizioni gravi nell’ospedale Borgo Trento di Verona. La commissione che doveva accertare la morte cerebrale si era riunita intorno alle 14. Sei ore dopo è arrivata la dichiarazione di morte. ...