Manchester City | infortunio alla caviglia per Mahrez

International Champions Cup : valanga Liverpool sul Manchester United - ok Manchester City e Barcellona : Klopp strapazza Mourinho per 4-1, Guardiola rimonta il Bayern da 0-2, spagnoli di rigore contro il Tottenham

International Champions Cup : Manchester City-Bayern 3-2 : Il Manchester City ha sconfitto il Bayern Monaco 3-2 oggi in una partita valida per l'International Champions Cup giocata all'Hard Rock Stadium in Florida. Le reti: Meritan Shabani al 14esimo e Arjen Robben, al 24esimo, Bernardo Silva al 45esimo e al 70esimo. Lukas Nmecha, al 52esimo.

International Champions Cup - primo sorriso per il Manchester City : steso in rimonta il Bayern Monaco : Il doppio vantaggio iniziale non basta al Bayern Monaco, gli uomini di Guardiola ribaltano il risultato nella ripresa Il Manchester City ha sconfitto il Bayern Monaco 3-2 oggi in una partita valida per l'International Champions Cup giocata all'Hard Rock Stadium in Florida. Le reti: Meritan Shabani al 14esimo e Arjen Robben, al 24esimo, Bernardo Silva al 45esimo e al 70esimo. Lukas Nmecha, al 52esimo.

Manchester City - David Silva lascerà il club nel 2020 : ROMA - Il centrocampista spagnolo David Silva ha dichiarato che l'attuale contratto con il Manchester City , in scadenza nel 2020, è l'ultimo con il club dei 'Citizens'. Il fantasista ha escluso in ...

ICC - dove vedere Manchester City-Liverpool in tv e streaming : Le formazioni guidate da Klopp e Guardiola si affronteranno nel remake dei quarti di finale di Champions League, quando furono i Citizens a soccombere. L'articolo ICC, dove vedere Manchester City-Liverpool in tv e streaming è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Manchester City - Guardiola : 'Pjanic non ci interessa' : NEW YORK, Stati Uniti, - ' Pjanic è un giocatore della Juventus e non siamo interessati. È un top player ma non ci interessa '. Pep Guardiola prova a mettere fine alle voci di mercato che vorrebbero ...

Pjanic al Manchester City? Ecco il commento di Guardiola : Sono ore calde sul calciomercato dell Juventus, una situazione da chiarire riguarda sicuramente il futuro del centrocampista Pjanic. “Pjanic? È un giocatore della Juventus e come tale a noi non interessa. E nel suo ruolo abbiamo abbastanza calciatori in rosa”. Parole e musica di Pep Guardiola, il quale durante una conferenza stampa del suo Manchester City, ha chiuso definitivamente alla possibilità dell’arrivo del regista bianconero ai ...

All Or Nothing : Manchester City - la docuserie Amazon Prime Video : SCOPRI DI PIU' SULLE SERIE TV Arriva All Or Nothing: Manchester City , la docuserie Prime Original che debutterà in esclusiva su Amazon Prime Video venerdì 17 Agosto. All or Nothing: Manchester City è ...

Girona - occhi su un centrocampista del Manchester City : Il Girona punta Brahim Diaz : secondo Sport , il club spagnolo vuole il prestito del giovane centrocampista del Manchester City .