Malore in piscina per 13enne | ricoverato in ospedale

Malore dopo tuffo piscina - grave 13enne : ANSA, - CUNEO, 27 LUG - Sono gravi le condizioni di un 13enne, ricoverato all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino dopo avere accusato un Malore nella piscina di un albergo di Narzole, nelle ...

Corigliano. Contrada Chiubbica : Malore in piscina muore quattordicenne : Dramma in provincia di Cosenza. Un ragazzino di 14 anni è morto in una piscina. Il fatto è avvenuto lunedì

Palermo - Malore nella piscina del centro di accoglienza : ragazzo di 20 anni muore annegato : David Mandy, gambiano di venti anni, è morto annegato nella piscina del centro di accoglienza di Piano Torre ad Isnello, nel Palermitano. La tragedia risale a mercoledì scorso. A nulla sono serviti i soccorsi prima degli operatori della struttura che lo ospitava e poi dei sanitari del 118 intervenuti sul posto.Continua a leggere

Sperlonga - l'autopsia di Sara Francesca Basso : è morta per annegamento in piscina - esclusa l'ipotesi Malore : Sara Francesca Basso, la ragazzina di 13 anni annegata nella piscina di un albergo a Sperlonga mentre era in vacanza con i genitori è morta presumibilmente per annegamento. LEGGI...

Per l’autopsia nessun Malore : Sara è annegata nella piscina Video|La ricostruzione : L’ematoma sulla coscia della ragazzina potrebbe essere stato causato dall’impatto con il bocchettone di aspirazione. Sparito il coperchio dell’ìmpianto sotto accusa

Autopsia di Sara Basso - morta in piscina Sperlonga/ Ultime notizie : Malore e annegamento? Ma il bocchettone... : Tragedia in piscina Sperlonga: morte Sara Francesca Bassi. L'Autopsia conferma l'annegamento: ma la 13enne è stata vittima di un malore o è stata risucchiata dal bocchettone? Ultime notizie.(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 18:26:00 GMT)

«Nessun Malore - Sara è annegata in piscina» Video La vicenda|Pericoli in acqua : L’esito dell’autopsia sul corpo della ragazza risucchiata dal bocchettone della piscina dell’hotel. Quattro indagati fra cui il proprietario dell’hotel. Il racconto dell’americano che ha provato a salvarla: «Ho provato a trascinarla via ma era intrappolata»

Sperlonga - l'autopsia di Sara Francesca Basso : è morta per annegamento in piscina - esclusa l'ipotesi Malore : Sara Francesca Basso, la ragazzina di 13 anni annegata nella piscina di un albergo a Sperlonga mentre era in vacanza con i genitori è morta presumibilmente per annegamento. LEGGI...

Sperlonga : «No Malore - Sara è annegata in piscina» Video La vicenda|Pericoli in acqua : L’esito dell’autopsia sul corpo della ragazza risucchiata dal bocchettone della piscina dell’hotel. Quattro indagati fra cui il proprietario dell’hotel. Il racconto dell’americano che ha provato a salvarla: «Ho provato a trascinarla via ma era intrappolata»

RISUCCHIATA DA BOCCHETTONE PISCINA - MORTA 13ENNE A SPERLONGA/ Ultime notizie : forse era stata colta da Malore : SPERLONGA, RISUCCHIATA da BOCCHETTONE PISCINA: muore 13ENNE. Ultime notizie: impianti sequestrati. L'autopsia chiarirà cosa è successo e se la ragazzina è stata vittima di un malore(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 11:30:00 GMT)

Battipaglia - Malore mentre fa il bagno in piscina : soccorso 14enne : Battipaglia. Un adolescente di 14 anni ha avvertito un malore mentre era in piscina. L'episodio si è verificato nella mattinata odierna a Battipaglia: il minore era in acqua quando si è sentito ...

JOSEPHINE ODIJIE TROVATA MORTA IN PISCINA/ Lodi : sentito convivente 78enne - "per me è stato un Malore" : Lodi, 35enne TROVATA MORTA in PISCINA, giallo alla cascina Reghinera: ascoltato il compagno 80enne. Si indaga dopo la scoperta di un cadavere nella giornata di ieri(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 17:10:00 GMT)

Malore in piscina durante l'allenamento : è morta Federica Menotti : La tragedia ha colpito profondamente il mondo del nuoto laziale e nazionale. La morte di Federica Menotti E' morta mentre si allenava in piscina Federica Menotti...

“Mamma - ti prego!”. Federica - stroncata da una Malore a 35 anni. Il dramma si è consumato in piscina - dove la giovane madre seguiva la sua grande passione. Un’intera comunità sconvolta : L’acqua come elemento di vita. Di più, era il suo elemento di vita. Tutti i giorni, per anni, a seguire quella striscia nera dipinta sul fondo della piscina. Fino a ieri, quando la sua vita si è interrotta propria dentro quella vasca azzurra. Federica Menotti è morta così, tra incredulità e disperazione, a 35enne.Una notizia che ha sconvolto il mondo del nuoto e due città intere come Aprilia, dove era nata e cresciuta praticando il suo sport ...