MALATTIA MARCHIONNE | I RISCHI DI FCA NEGLI USA Ultime notizie | fatale un' embolia

MALATTIA MARCHIONNE - Indaga la Consob/ Ultime notizie - Fca. Altavilla : non sapevo nulla : Sulla Malattia di Sergio Marchionne sembra siano accessi i riflettori della Consob per fare delle verifiche su Fca. A quanto pare anche la Sec monitora la situazione(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 13:21:00 GMT)

Fca - il 7 settembre assemblea ad Amsterdam. La Consob : verifiche di routine sulla MALATTIA di Marchionne : Torino - Fca chiude una delle settimane più difficili della sua storia . Ieri a Piazza Affari il titolo non ha risentito molto delle ultime notizie sulla decisione di Sergio Marchionne di non rivelare ...

Morte di Marchionne : Fca non sapeva della MALATTIA - è giallo : Anche se la vicenda potrebbe apparire di cattivo gusto, la persona di Sergio Marchionne continua a far parlare di sé [VIDEO] anche dopo la Morte, avvenuta appena due giorni fa, il 25 luglio, nell’ospedale universitario di Zurigo, in Svizzera, dove era ricoverato. A far esplodere nuovamente i retroscena è stato proprio un comunicato emanato ieri dai vertici della clinica zurighese in cui viene confermato che l’ex ad di FCA si stesse sottoponendo ...