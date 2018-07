Mafia - 35 anni fa la strage Chinnici : Il presidente Mattarella ricorda Chinnici come il giudice Chinnici che intuì "in tutta la loro pericolosità le connessioni della Mafia con l'alta finanza la politica e l'imprenditoria" promovendo "...

Mafia - 35 anni fa la strage Chinnici : 11.25 Il giudice Rocco Chinnici,i carabinieri della scorta e il portiere dello stabile in cui abitava,furono uccisi nella trage di via Pipitone Federico,del 29 luglio del 1983,a Palermo dove è stata deposta una corona d'alloro. Il presidente Mattarella ricorda Chinnici come il giudice Chinnici che intuì "in tutta la loro pericolosità le connessioni della Mafia con l'alta finanza la politica e l'imprenditoria" promovendo "inedite strategie ...

Mafia : M5s - in tre anni una decina di Comuni sciolti in Sicilia - segnale inquietante : Palermo, 27 lug. (AdnKronos) – “Commentare lo scioglimento di un Comune Siciliano per Mafia è sempre triste, lo è infinitamente di più se il Comune sciolto per Mafia è l’ennesimo in Sicilia. Negli ultimi tre anni ne sono stati sciolti una decina nell’Isola e questo è un segnale veramente inquietante”. Così il deputato del M5S e vicepresidente dell’Assemblea regionale Siciliana, Giancarlo Cancelleri, ...

Mafia - 25 anni fa la notte delle bombe a Milano e a Roma - : Il 27 luglio 1993 alle 23.14 un'autobomba esplode in via Palestro, nel capoluogo lombardo. Dopo 43 minuti una deflagrazione anche nella Capitale, davanti alla basilica di San Giovanni in Laterano, e ...

Stato-Mafia : depositate motivazioni : 'C'è stata trattativa'. 26 anni fa la strage di via D'Amelio : Oggi le commemorazioni della strage di via D'Amelio in cui morirono Giovanni Borsellino e delle persone che lo scortavano a Palermo. 'Onorarne la memoria significa non smettere di cercarne la verità' ...

Mafia : Grasso - dopo 26 anni non sappiamo ancora verità su via D’Amelio : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Sono passati 26 anni, e su quell’attentato ancora non sappiamo la verità, né la piena comprensione di quanto avvenuto in Italia tra la fine degli anni ’80 e la prima metà degli anni 90”. Lo ha detto Pietro Grasso di Leu alla commemorazione in aula al Senato della strage di via d’Amelio dove vennero “barbaramente uccisi il giudice Paolo Borsellino e gli agenti di scorta ...

Quanti danni fa la Mafia all'ambiente. Un rapporto : Un fatturato dell’ecomafia che sale a quota 14,1 miliardi, con una crescita del 9,4%, dovuta soprattutto all'incremento nel ciclo dei rifiuti, nelle filiere agroalimentari e nel racket animale. È quanto emerge dal rapporto Ecomafia 2018 di Legambiente, presentato a Roma. Mai nella storia del nostro Paese sono stati effettuati tanti arresti per crimini contro l’ambiente come nel 2017, mai tante inchieste sui traffici ...

Mafia : legale Contrada - chiederemo i danni per l'errore giudiziario : Palermo, 4 lug. (AdnKronos) - "Agiremo per la riparazione per l'errore giudiziario subito da Bruno Contrada. Non abbiamo ancora quantificato il danno ma certo ammonta a svariati milioni di euro. E' stata scontata interamente una pena che non doveva essere eseguita". Lo dice l'avvocato Stefano Giorda

Mafia : legale Contrada annuncia nuovo ricorso a Corte europea ‘A 87 anni sia lasciato in pace’ : Palermo, 4 lug. (AdnKronos) – La difesa di Bruno Contrada, l’ex 007 che nei giorni scorsi ha subito una nuova perquisizione senza essere indagato, ha annunciato un nuovo ricorso davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo “per denunciare l’illegittimità, sul piano convenzionale, di una normativa come quella italiana, che consenta alla pubblica autorità di sottoporre indiscriminatamente ad atti invasivi, ...

Pontinda2018 - Salvini parla alla base : “Finita la pacchia anche per la Mafia. Fatto più noi in un mese di altri in sei anni” : Di verde c’è solo il pratone, il palco è dominato dal colore blu e dagli slogan “Il buonsenso al governo” e “Prima gli italiani“. “E’ un’emozione indescrivibile” esordisce Matteo Salvini dal palco di Pontida, dove oggi si tiene la ventottesima edizione del tradizionale raduno della Lega, una Lega mai così forte, da un mese esatto al governo con il M5S e con sondaggi al 30 per ...

Ostia : reporter aggredito - 6 anni a Spada - fu Mafia : Condannato a sei anni Roberto Spada, autore dell'aggressione ai danni di un giornalista Rai, Daniele Piervincenzi, e di un cameraman il 7 novembre scorso ad Ostia. I giudici della IX sezione penale ...