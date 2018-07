M5S pubblica top ten degli assenteisti

Foa presidente Rai - l'altolà di Tajani : 'La tv pubblica non è una colonia M5S' : Fine settimana in Campania per Antonio Tajani. Il presidente del Parlamento europeo e vicepresidente di Forza Italia è stato venerdì a Pratola Serra, in provincia di Avellino, e ieri a Vietri sul Mare,...

Dalla Seconda alla Terza Repubblica. Come nasce il governo Lega-M5S : ... e Dalla copertina del bravissimo e noto vignettista Alfio Krancic, il libro è la prima cronaca sul campo che racconta, passo dopo passo, Come è avvenuto il passaggio Dalla Seconda alla Terza ...

Più web e produzioni interne - in bilico anche Fazio e Vespa : ecco la tv pubblica di M5S e Lega : Meno produzioni esterne. Informazione divisa dall’intrattenimento. Apertura delle serie tv ai mercati internazionali Meno potere agli agenti. Più digitale. Per capire che Rai sarà bisogna seguire dove portano le tracce lasciate nel post pubblicato ieri sul Blog. Un vero e proprio manifesto che contiene le coordinate della tv pubblica che hanno in m...

Def - M5S chiede flessibilità all'Europa. Tria : no aggravi per la finanza pubblica : «Nell'interesse del Paese è compito e intenzione del governo agire in modo da prevenire ogni aggravio per la finanza pubblica». Lo ha detto il...

M5S pubblica bilancio e finanziatori di Rousseau : nel 2017 rosso di 135mila euro : “Il bilancio del primo anno completo di Rousseau si è chiuso con 357mila euro di ricavi grazie principalmente alle donazioni (di 29 euro in media) dei sostenitori e degli iscritti, a fronte di 493mila euro di costi“. Lo rende noto l’Associazione Rousseau, pubblicando, con un post sul Blog delle Stelle, il rendiconto relativo all’anno 2017. “Hanno contribuito significativamente ai costi – spiega ...

M5S : pubblicato il bilancio dell'Associazione Rousseau : Il MoVimento 5 Stelle ha pubblicato oggi sul suo Blog delle Stelle i link per scaricare il bilancio 2017 dell'Associazione Rousseau che si occupa della piattaforma attraverso cui i sostenitori pentastellati possono dare il contributo ed è anche quella attraverso cui possono votare quando vengono chiamati in causa, come è stato per esempio di recente con il contratto di governo condiviso con la Lega. Il bilancio 2017 vede costi superiori ai ...

D'Uva : orgoglio M5S - c'è Terza Repubblica : 20.00 "Oggi è il giorno dell'orgoglio del M5S è l'inizio della Terza Repubblica, la Repubblica dei cittadini", ha detto il deputato pentastellato D'Uva, nelle dichiarazioni di voto sulla fiducia al governo Conte. "I giorni delle trattative M5S-Lega sono stati sui contenuti non sulle poltrone,oltre al metodo sono cambiati anche i contenuti" ha aggiunto. "I cittadini possono ora guardare al futuro con speranza",ha concluso sottolineando che nel ...

Fiducia Governo Lega-M5S : 171 Sì al premier Conte/ 117 contrari e 25 astenuti : inizia la Terza Repubblica : Voto di Fiducia al Senato per il Governo Lega-M5s: diretta video streaming live, discorso premier Conte alle Camere: "siamo populisti, via sanzioni alla Russia". 171 Sì, 117 contrari