Luca Tommassini su Madonna | La mia più grande insegnante Durante Evita mi confidò

(Di domenica 29 luglio 2018) "non teme la bellezza. Se ne circonda perché crede che si viva di luce riflessa. Nel primo tour noi ballerini abbiamo scoperto la nostra bellezza grazie a lei. Ci ha fatti brillare tutti. La piùdirezione artistica dopo Dio, è la sua”. Parole al miele firmate, dedicate alla cantante americana che il prossimo 16 agosto compirà sessant’anni.Il coreografo e direttore artistico racconta al Messaggero una collaborazione durata anni e avviata in occasione delle audizioni del The Girlie Show: “Mi ero rasato come i protagonisti del suo libro Sex, vestito con pantaloncini sadomaso, stivali fino al ginocchio, e recitavo la parte del duro e antipatico. Mi chiese di raccontare una barzelletta e io la provocai: Mi fanno schifo le barzellette. Passai il turno. Fu un provino forte, il più complicato della mia carriera. Esigeva che mimassimo orge e poneva grandi ...