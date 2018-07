Lo sciatore scomparso sul Cervino ha un nome | si chiama Henri Le Masne | mistero risolto

ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 luglio 2018) La verità, dopo oltre mezzo secolo. Ilgelosamente custodito dalla montagna finalmente svelato. Tutto è cominciato quando il ghiacciaio ha iniziato a restituire resti umani, insieme ad abiti e accessori. Era il 22 luglio 2005. Siamo sul, in località Cime Bianche della Valtournanche. Tredici anni nei quali la polizia scientifica ha esaminato quel che è stato reso dalla montagna. Il profilo delloche in quelle nevi aveva trovato la morte ha cominciato pian piano a delinearsi: persona benestante, di età media (30-50 anni), di circa cm 175 di statura. La data della morte era collocata ai primi anni 50, in periodo primaverile. Più di questo non si era riusciti a sapere fino a quando la questura di Aosta non ha deciso di diramare i contenuti dell’indagine attraverso i mass media locali e la pagina Facebook della Questura di Aosta, con la richiesta di darne la più ...