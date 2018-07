LETTURE Non sarà la bellezza a salvare il mondo | ma il sacrificio

Milano - 25 anni dalla strage di via Palestro : LETTURE - musiche e testimonianze per non dimenticare : La deposizione delle corone, l'inaugurazione della mostra 'La mafia uccide solo d'estate' e gli interventi guidati: il programma della giornata al Pac

LETTURE/ La vita non va mai sfidata - parola di Noventa : Converrebbe ridimensionare l'uso della parola sfida, abusata, attraverso una riflessione sul suo significato proprio. Oppure, si potrebbe semplicemente rileggere Giacomo Noventa. LAURA CIONI(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 06:09:00 GMT)

LETTURE/ Da Omero a San Paolo - ecco come non farsi trascinare dall'ira : Anche i santi, cominciando da Paolo, cedevano spesso all'ira, ma sapevano come evitare che li trascinasse nell'odio e nella cattiveria. Una sfida per tutti, pittori e poeti. LAURA CIONI(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 06:09:00 GMT)

LETTURE/ Da Petrarca a Chatwin - partire non basta - l'anima ha bisogno di tornare : Estate, tempo di viaggi. Ma non esiste viaggio nello spazio senza viaggio della e nell'anima. Rileggendo "Imperdonabili" di Marcello Veneziani. MASSIMILIANO MANDORLO(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 06:09:00 GMT)

LETTURE/ Chi è veramente populista e chi non lo è? : Il populismo è democratico? La domanda non sembra azzardata, di fronte all'attuale scenario politico. Considerazioni a partire da un recente articolo di MicroMega. LORENZO ROESEL(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 06:09:00 GMT)

LETTURE/ Simenon - seguire la realtà quando dà scacco alla fantasia : Ne "Il fiuto del dottor Jean e altri racconti" di Simenon è all'opera uno dei "personaggi di prova" che hanno preceduto l'entrata in scena del commissario Maigret. SILVIA STUCCHI(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 06:09:00 GMT)

LETTURE/ Papa Francesco - la fede non ha paura di Kierkegaard e Pirandello : Papa Francesco, parlando con i seminariti di Roma, ha recentemente messo in relazione l'umorismo con il "relativismo buono". Un attacco alla ragione e ai fondamenti? fedeRICO PICHETTO(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 06:09:00 GMT)

LETTURE/ Nesbø - non tutto il marcio è in Danimarca : Don Winslow, Michael Connelly, Jo Nesbø e altri: il "crime" scandinavo, unendo aspetti sociali e giallo tradizionale, ha fatto da volano anche ad autori nostrani. DOMENICO BILOTTI(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 06:09:00 GMT)

LETTURE/ Il '68 - Gs e "Sicilia studenti" - per cambiare il mondo non ci sono scorciatoie : Il 68 in Sicilia condusse due giovani, Di Grado e Giacona, a conoscersi e collaborare in "Sicilia Studenti", giornale di Gs. Un reportage cambiò la vita di molti. JOSHUA NICOLOSI(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 06:09:00 GMT)