Led Zeppelin | ' copioni' o ispirati?

Led Zeppelin - 50 anni senza reunion? Le foto più belle : Nel 2018 ci sono tanti gruppi che festeggiano anniversari importanti, e tra loro ci sono anche nientepopodimeno dei Led Zeppelin. Per la leggendaria band si tratta dei cinquant’anni dalla formazione, avvenuta proprio nel 1968 dalle “ceneri” degli Yardbirds. Tante le iniziative per i festeggiamenti, tra cui la ristampa del loro primo album live, The Song Remains The Same e la pubblicazione, prevista a ottobre, del libro Led ...

Led Zeppelin - gli ultimi giorni - : Per un certo periodo portano questi nuovi suoni in giro per il mondo. Nel 1998 esce un altro album, Walking into Clarksdale , che ha una strumentazione rock roll più tradizionale e si allontana dal ...

Led Zeppelin - 47 anni fa l'inferno al Vigorelli di Milano : Riccardo Bertoncelli - che c'era - racconta : Si possono anche invertire la parti, ma si torna sempre lì: stupidità e caso sono il motore di questo mondo. A leggere i giornali dell'epoca, si capisce che l'idea che il rock si dividesse in generi ...

Led Zeppelin - 47 anni fa l'inferno al Vigorelli di Milano : Riccardo Bertoncelli - che c'era - racconta : Si possono anche invertire la parti, ma si torna sempre lì: stupidità e caso sono il motore di questo mondo. A leggere i giornali dell'epoca, si capisce che l'idea che il rock si dividesse in generi ...

A otto anni suona come il batterista dei Led Zeppelin : l’Imperdibile e tenera versione di ‘Good times bad times’ : Yoyoka Soma ha solo otto anni, è una bambina giapponese con la passione per la musica, in particolare per la batteria e la suona benissimo. Un video postato su twitter la mostra divertita e appassionata mentre esegue alla perfezione “Good times bad times” dei Led Zeppelin dimostrando tecnica e orecchio L'articolo A otto anni suona come il batterista dei Led Zeppelin: l’Imperdibile e tenera versione di ‘Good times bad ...