Lazio | sfuma Wesley | ' Resto al Bruges' Patric | ' Siamo sulla strada giusta'

Lazio - sfumato Cristante : ecco i nuovi obiettivi per la mediana : Simone Inzaghi ha individuato tre nomi per il centrocampo della sua Lazio che andrà rimpolpato durante la sessione estiva di calciomercato Simone Inzaghi è stato chiaro durante il summit di calciomercato con la dirigenza della sua Lazio, servono rinforzi a centrocampo. Quest’anno il solo Murgia rappresentava un’alternativa al rombo composto da Lucas Leiva, Parolo, Milinkovic-Savic e Luis Alberto come vertice alto in appoggio alla ...