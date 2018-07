Lazio | Anderson amaro | ' Anche dopo l' infortunio | Inzaghi non mi faceva giocare'

Lazio - quasi fatta per Anderson : La Lazio è a un passo da Djavan Anderson . Stando a quanto riferisce Sky Sport , il laterale ex Bari classe 1995 è pronto a firmare il contratto con i biancocelesti, che lo gireranno in prestito annuale alla Salernitana .

Lotito show sul mercato della Lazio : Immobile - Milinkovic-Savic ed il caso Felipe Anderson : Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha parlato delle mosse di mercato che il club laziale ha messo in atto in questa fase “Ci siamo prefissati un obiettivo, quello di crescere. Se riusciamo a ottenere risultati sportivi con una crescita economica facciamo contenti noi e tifosi”. Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha parlato di alcuni suoi calciatori in chiave calciomercato. “Immobile? A me risulta che non sia ...

Calciomercato Lazio – Andrè Schürrle nel mirino per il dopo Felipe Anderson : cifre e dettagli : Il Calciomercato della Lazio inizia a muoversi: Andrè Schurrle individuato come possibile sostituto di Felipe Anderson dopo la cessione di Felipe Anderson, passato al West Ham per circa 38 milioni, il Calciomercato della Lazio entra nel vivo. La società biancoceleste avrebbe trovato in Andrè Schürrle il sostituto ideale dell’esterno brasiliano. Il tedesco, finito ai margini del Borussia Dortmund con il quale la scorsa stagione ha ...

Lazio - suggestione Pedro per sostituire Felipe Anderson : Il giocatore del Chelsea sarebbe il profilo ideale per sostituire il brasiliano nella prossima stagione

Lazio - cessione record per Felipe Anderson : plusvalenza da quasi 30 milioni : Prezzo di cessione da record per la Lazio per l'addio di Felipe Anderson, ma non la plusvalenza. L'articolo Lazio, cessione record per Felipe Anderson: plusvalenza da quasi 30 milioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Lazio - Luiz Felipe : 'Acerbi è come de Vrij. Felipe Anderson? Deve arrivare il sostituto' : Da riveLazione a certezza, Luiz Felipe vuole prendersi la difesa. Il centrale della Lazio, intervenuto in conferenza stampa, fa il punto della situazione in casa Lazio a tre giorni dall'inizio del ...

Lazio - il mistero della maglia n.10 rimasta 'orfana' di Felipe Anderson : ... approdato al West Ham, quella maglia, iconica, importante, poteva portarla solo lui, il titolare: il numero 10 sarà di Luis Alberto, come spiega il Corriere dello Sport, dopo l'addio del brasiliano. ...

Lazio - trovato il sostituto di Felipe Anderson : Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport la Lazio avrebbe scelto il sostituto di Felipe Anderson : si tratta di Luan , esterno brasiliano classe '93 del Gremio .

Calciomercato Lazio - per il dopo-Anderson spunta Martinez : L'argentino del River Plate è il nome nuovo per sostituire Felipe Anderson. Il suo agente è già sbarcato a Roma

Lazio - Anderson : "Difficile dire addio" : Il brasiliano è ufficialmente un giocatore del West Ham, ma prima di congedarsi dal club capitolino, ha voluto salutare con una lettera i suoi ex tifosi

Calciomercato Lazio : Felipe Anderson al West Ham : Felipe Anderson è ufficialmente un giocatore del West Ham. Lo rende noto il sito del club di Londra. Il 25enne brasiliano ex Lazio ha firmato un contratto quadriennale ed è il settimo acquisto degli ‘Hammers’ dopo gli arrivi di Fredericks, Fabianski, Diop, Wilshere, Yarmolenko e Balbuena. “Sono davvero felice e soddisfatto di giocare col West Ham – le prime parole del brasiliano – Questo è un club con molta ...

Lazio - ufficiale la cessione di Felipe Anderson : il ‘freddo’ comunicato ed i dettagli dell’affare : Felipe Anderson lascia la Lazio per volare in Premier League, il West Ham pronto ad accogliere il calciatore brasiliano “La S.S. Lazio rende noto di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Felipe Anderson Pereira Gomes alla società West Ham United F.C.. La Società ringrazia il giocatore per l’impegno profuso augurandogli, inoltre, le migliori fortune personali e professionali”. Felipe Anderson non ...