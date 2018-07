Lavorare stanca | ma non si vede l' ora di stancarsi

Lavorare stanca - quando - come e perché : Nessuno tra i lettori di questo articolo può avere vissuto l’esperienza di raccoglitore di caucciù in Congo per gli interessi del sanguinario Leopoldo II re del Belgio e, tantomeno, ha sperimentato la fatica di costruire una piramide nell’Egitto dei Faraoni. Sono periodi storici ormai lontani, eppure il lavoro e ancora di più la sua mancanza stancano. Nel caso degli esempi paradossali sopra citati e in situazioni simili la mancanza di libertà e ...