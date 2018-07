L’autogol più assurdo della storia? È il suo | entra a un minuto dalla fine e dopo pochi

ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 luglio 2018) Il campionato di calcio cinese non ha mai sfornato grandi campioni e probabilmente anche il futuro di Wei Shihao non sarà al Real Madrid. Il giocatore del Beijing Guoana undei tempi regolamentari, con la sua squadra in vantaggio sullo Shangai Shenhua per 2 a 1. Il difensore,secondi, si renderà protagonista di uno degli autogol più clamorosi. L'articolo L’autogol più? È il suo:a unsecondi combina il disastro proviene da Il Fatto Quotidiano.