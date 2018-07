ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: Latina, inseguono e picchiano a morte il presunto ladro. Due persone accusate di omicidio preterintenzionale https://t… - raveragiuliano : RT @fattoquotidiano: Latina, inseguono e picchiano a morte il presunto ladro. Due persone accusate di omicidio preterintenzionale https://t… - albertmistral : RT @fattoquotidiano: Latina, inseguono e picchiano il presunto ladro. Due persone accusate di omicidio preterintenzionale - Virus1979C : RT @fattoquotidiano: Latina, inseguono e picchiano il presunto ladro. Due persone accusate di omicidio preterintenzionale -

(Di domenica 29 luglio 2018) Un 43enne marocchino è morto la notte scorsa ad Aprilia () dopo un inseguimento in auto, andata a sbattere contro un muretto. Due uomini, italiani e incensurati, di 46 e 43 anni sono stati denunciati a piede libero perpreterintenzionale dai carabinieri della cittadina laziale. All’1.40 della notte fra sabato e domenica, in una strada chiusa, c’è un gruppo di abitanti, sotto i palazzi, che si insospettisce all’arrivo di una Renault Megane con targa straniera. Pensano si tratti di ladri. I residenti si accorgono dell’ingresso dell’auto e lo stesso succede a bordo della vettura appena arrivata, che fa dietrofront, sgomma e scappa. Tresalgono su un’altra macchina e danno il via a un inseguimento di pochi minuti. Le due auto si portano su un’altra strada che porta verso il mare, la Nettunese. La macchina inseguita perde il controllo e va a sbattere contro un ...