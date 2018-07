Latina | inseguono e picchiano a morte il presunto ladro Due persone accusate di omicidio

ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 luglio 2018) Due italiani sono stati denunciati a piede libero perpreterintenzionale per ladi un uomo di 43 anni ad Aprilia. Gli indizi a carico dei due, incensurati e quarantenni del luogo, sono emersi dapprima dalla visione delle telecamere di videosorveglianza, quindi da testimonianze dipresenti. Uno degli indagati era rimasto sul luogo. Mentre l’altro, inizialmente irreperibile, si è alla fine costituito. La vittima è stata identificata in un cittadino marocchino di 43 anni con precedenti penali. Aveva con sé uno zaino con arnesi da scasso. Secondo la prima ricostruzione delle forze dell’ordine, la macchina della vittima era stata segnalata come sospetta, intorno alle due di notte da alcuni residenti. Poco più tardi, i carabinieri hanno ritrovato la vettura in un fosso. Accanto all’auto, una Renault Megane con targa straniera, si trovava l’uomo. Sul ...