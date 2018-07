L' Africa si fa aiutare a casa sua Dalle potenze emergenti

Urio - concerto per aiutare i Camilliani in Africa : Dice la responsabile del Castello di Urio Fiorenza Magrini: "Il Benin è tra i Paesi più poveri al mondo. Il bisogno riguarda soprattutto le cure mediche della popolazione. In Benin c'è ancora la ...

Il ministro Moavero : "La web tax per aiutare l'Africa e frenare i migranti" : Per il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, il Consiglio europeo di Bruxelles ha gettato le basi di una nuova politica basata sulla cooperazione. Uno dei nodi centrali resta l'immigrazione. L'idea che il responsabile della Farnesina lancia in un'intervista a La Stampa è questa: "Tassiamo i giganti della rete per finanziare le nazioni africane. Chi rifiuta i centri per i rifugiati tradisce lo spirito del vertice Ue. La volontarietà vale ...

La sfida di Moavero : la web tax europea per aiutare l’Africa a frenare i profughi : Sul tavolo ci sono le conclusioni del vertice europeo, squadernate con ordine, evidenziate in giallo, annotate in rosso. Enzo Moavero le sventola per esprimere la convinzione che, nonostante le critiche abbondanti, a Bruxelles sia andata piuttosto bene, perché «le conclusioni del summit sono il primo aggregato strutturato di una possibile politica ...