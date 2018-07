huffingtonpost

: Di Maio: “Faremo subito la flat tax. La Tav va ridiscussa” - Corriere : Di Maio: “Faremo subito la flat tax. La Tav va ridiscussa” - HuffPostItalia : 'La Tav va ridiscussa con i francesi, è nel contratto. Sul Tap bisogna ascoltare le comunità' - Pierlui26316890 : Di Maio: «Flat tax emergenza sociale La Tav? Va ridiscussa coi francesi» -

(Di domenica 29 luglio 2018) Tav e Tap sono "opere non in correlazione": "la Tav è neldi governo e c'è scritto che vae il ministro Toninelli a breve incontrerà il suo omologo francese proprio per ripensare un progetto ideato 30 anni fa e non ci sono penali in caso di revisione. Mentre sul Tap,le comunità". Il vicepremier Luigi Di Maio, intervistato dal Corriere della Sera in apertura, chiarisce la posizione sulle due opere. Sul gasdotto in Puglia, "dico cheparlare con il sindaco di Melendugno e con i cittadini".Ribatte alle polemiche sulle nomine: "diciamo no ai raccomandati nella Rai e nella pubblica amministrazione e largo alla meritocrazia. Quanto a Palermo di Cdp si è meritato la nomina per quanto ha fatto in Cdp, per le sue capacità. Ma come si fa a dire che sono persone mie o di Salvini?".Sulle proposte fiscali, flat ...