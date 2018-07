La sfida di Ancelotti | Niente top player | il Napoli è fantastico

Ancelotti - inizia la sfida Napoli-Juve : "Noi siamo qui per vincere" : E' il giorno di Carlo Ancelotti , il nuovo tecnico del Napoli ha incontrato la stampa. "Il Napoli ha creduto nelle mie capacità - dice alla sua prima conferenza stampa - poi la voglia di tornare in...

Napoli - Ancelotti : "Sono qui per vincere - accetto questa sfida con grande entusiasmo" : Il nuovo tecnico azzurro: "Avevo voglia di tornare in Italia, voglio rendere la squadra competitiva in tutte le competizioni. Mercato? La rosa è già forte, ho detto al presidente di tenere la ...

Ancelotti - Napoli per me una sfida : ANSA, - ROMA, 11 LUG - "La Juve ha già vinto? No, certamente Cristiano Ronaldo è tra i più forti al mondo, forse il più forte, e tra 10 anni si dirà 'in quell'anno e' arrivato Ronaldo e tornato ...