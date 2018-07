La credibilità del Paese Sblocchiamo le grandi opere per salvare il nostro futuro

Investitori guardinghi sulla credibilità del governo gialloverde : Milano. Il colosso mondiale Blackrock attenderà l'approvazione della Finanziaria da parte del governo in ottobre prima di decidere se tornerà a investire sui titoli di stato italiani. Lo ha spiegato ...

L'inflazione elevata in Turchia pregiudica la credibilità della : Per l'economista è importante capire se la recente debolezza dello yuan influenzerà sostanzialmente la politica del governo, inclusa la riduzione del debito. In quest'ultimo caso si avrebbe una ...

Cala a picco la credibilità dei "taxi del mare" Ma la sinistra freme per salire a bordo : Le Ong del mare sono con le spalle al muro, ma non mancano politici europei e italiani pronti a salire a bordo delle navi 'umanitarie' in difesa dei talebani dell'accoglienza. I salvatori italiani dei ...

La Germania : “Trump ha distrutto la credibilità del G7” : La Germania: “Trump ha distrutto la credibilità del G7” La Germania: “Trump ha distrutto la credibilità del G7” Continua a leggere L'articolo La Germania: “Trump ha distrutto la credibilità del G7” proviene da NewsGo.

L'Europa sta con Trudeau : "credibilità del G7 distrutta" : E dal Canada Trudeau risponde: 'L'accordo storico che abbiamo concluso al G7 di Charlevoix favorirà la prosperità dei cittadini e l'economia, proteggerà la democrazia, preserverà l'ambiente e ...

La Germania : 'Trump ha distrutto la credibilità del G7' : "Con un tweet di 280 caratteri, il presidente americano Donald Trump ha distrutto la credibilità del G7, per ricostruire la quale ci vorranno anni". Così il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, ...