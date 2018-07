La corsa romantica di baby Schumi Impresa sulla storica pista di papà

ilgiornale

(Di domenica 29 luglio 2018) Stavano sciando assieme. La roccia bloccò lo scorrere degli sci evolò via.Michael Schumacher è ancora via. A casa, nella grande villa affacciata sul lago Lemano dove Mick vive con mamma Corinna e sua sorella Gina Maria.è a casa ma in fondo, da quella tragica mattina di fine dicembre del 2013, è sempre via.Via nei silenzi lontani della propria condizione, e via dalla coraggiosa e ostinata e comunque perdenteche Mick ha intrapreso. Quella che ieri l'ha portato a vincere la prima gara del campionato europeo di Formula 3, per di più sul circuito dove, mentendo e giurando di conoscerlo metro per metro, nel lontano 1991 prese una bici per impararlo a memoria e poi esordì in F1 con la Jordan. La stessadove un anno esatto dopo avrebbe conquistato il primo Gran premio: a Spa Francorchamps.