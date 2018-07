huffingtonpost

: Torna libera Ahed #Tamimi la 17enne palestinese simbolo della lotta ad Israele: il ritorno a casa, dopo otto mesi d… - RaiNews : Torna libera Ahed #Tamimi la 17enne palestinese simbolo della lotta ad Israele: il ritorno a casa, dopo otto mesi d… - fattoquotidiano : Ahed Tamimi libera, a casa l’attivista palestinese 17enne che schiaffeggia i soldati: “La resistenza continuerà” - HuffPostItalia : La 17enne Ahed Tamimi liberata dopo 8 mesi di detenzione. Arrestato street artist italiano: stava realizzando un mu… -

(Di domenica 29 luglio 2018) Per molti, dentro e fuori i Territori palestinesi, è diventata il simbolo di un popolo che non si piega all'occupante. In popolarità "annienta" il vecchio presidente Abu Mazen e i dirigenti di al-Fatah e Hamas. Non è una politica, tanto meno un capo militare. È una ragazza palestinese. Il suo nome è, 17 anni. "La resistenza continuerà finché l'occupazione non sarà stata rimossa". Sono le prime parole della giovane attivista palestinese, appena giunta al suo villaggio cisgiordano, tornata liberaottodiper aver schiaffeggiato due soldati israeliani.E proprio mentre realizzava un murale su di lei sulla Barriera di difesa nella zona di Betlemme è statodalle autorità israeliane loJorit Agoch, di origini olandesi ma residente da alcuni anni nel comune flegreo di ...