La 17enne Ahed Tamimi liberata dopo 8 mesi di detenzione. Arrestato street artist italiano : stava realizzando un murales su di lei : Per molti, dentro e fuori i Territori palestinesi, è diventata il simbolo di un popolo che non si piega all'occupante. In popolarità "annienta" il vecchio presidente Abu Mazen e i dirigenti di al-Fatah e Hamas. Non è una politica, tanto meno un capo militare. È una ragazza palestinese. Il suo nome è Ahed Tamimi, 17 anni. "La resistenza continuerà finché l'occupazione non sarà stata ...