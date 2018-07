Kathleen Baker record mondiale nei 100 dorso

Nuoto - Trials Usa 2018. Kathleen Baker da urlo : record del mondo nei 100 dorso! King - Murphy e Andrew non si fermano : Ha fatto la storia, sfiorando la leggenda, Kathleen Baker, nuova campionessa statunitense dei 100 dorso ma soprattutto nuova primatista mondiale con 58″00. Argento a Rio dietro a Katinka Hosszu, argento a Budapest alle spalle della ormai ex primatista mondiale, la canadese Kylie Masse, Kathleen Baker ha svestito nella notte italiani i panni della seconda di lusso ed ha nuotato i 100 dorso più veloci di sempre, toccando ai 50 in 27″90 ...