KAOS | UCCISO IL CANE EROE DEI TERREMOTI Ultime notizie video | sindacato Amatrice

Amatrice - KAOS avvelenato - la Lega italiana per la Difesa degli Animali : 'Non è stato ucciso un cane - è stato ucciso un eroe' : 'Non è stato ucciso un cane, è stato ucciso un eroe: un cane addestrato a salvare le vite degli altri, le nostre vite'. Lo sottolinea Simona Bazzoni, responsabile organizzativo della Lega italiana per ...

Terremoto Centro Italia - avvelenato il cane-eroe. L’istruttore : “KAOS - non provare odio per chi ti ha ucciso”. Il video : È morto Kaos, uno dei cani impegnati nel Terremoto del Centro Italia avvenuto alla fine di agosto del 2016. Il pastore tedesco è stato avvelenato ed è stato ritrovato dal suo istruttore, Fabiano Ettore, che ha pubblicato sul proprio profilo Facebook un video in cui Kaos è in azione. L'articolo Terremoto Centro Italia, avvelenato il cane-eroe. L’istruttore: “Kaos, non provare odio per chi ti ha ucciso”. Il video proviene da Il ...

Terremoto Centro Italia - “ucciso KAOS il cane eroe di Amatrice - Norcia e Camposto” : Avvelenato. Così è morto Kaos, pastore tedesco che era stato impegnato nel salvataggio delle persone durante i giorni del Terremoto in Centro Italia. “Hanno ucciso il cane eroe di Amatrice, Norcia, e Campotosto. Kaos salvava gli umani, gli stessi umani che lo hanno avvelenato” fa sapere in una nota Rinaldo Sidoli, responsabile comunicazione della onlus Animalisti Italiani, presieduto da Walter Caporale. “Il corpo senza vita del ...

Ucciso KAOS - avvelenato il cane eroe del terremoto di Amatrice e Norcia : L'esemplare di pastore tedesco di 3 anni, in prima linea negli scavi tra le macerie durante le operazioni di soccorso dopo il sisma del 2016, avvelenato nel giardino di casa sua in un paese vicino a L’Aquila: "Salvava gli umani, gli stessi umani che lo hanno avvelenato"Continua a leggere

Ucciso il cane eroe KAOS - salvò gente sotto macerie ad Amatrice : Trovato morto avvelenato Kaos, cane eroe nel sisma di Amatrice. A trovarlo senza vita ieri mattina intorno a mezzogiorno è stato il proprietario, amico ed istruttore Fabiano Ettorre, aquilano, nel giardino di casa a Sant’Eusanio Forconese, comune in provincia dell’Aquila. Kaos è stato uno dei Cani “Eroi” impegnati a soccorrere i terremotati di Amatrice, Norcia, Campotosto nel 2016 e determinante nelle ricerche e salvataggio di alcuni dispersi , ...

