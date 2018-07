Juventus | Ronaldo è sbarcato a Torino-Caselle Inizia una nuova era

CRISTIANO RONALDO ATTERRATO A TORINO/ Video - ultime notizie Juventus : inizia l'era bianconera : Juventus, CRISTIANO RONALDO torna a TORINO. ultime notizie: oggi lo sbarco all'aeroporto di Caselle, domani il primo allenamento ufficiale per il neo-bianconero(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 19:30:00 GMT)

Cristiano Ronaldo a Torino/ Ultime notizie Juventus : arrivato il security manager a Caselle : Juventus, Cristiano Ronaldo torna a Torino. Ultime notizie: oggi lo sbarco all'aeroporto di Caselle, domani il primo allenamento ufficiale per il neo-bianconero(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 18:20:00 GMT)

CRISTIANO RONALDO A TORINO/ Ultime notizie Juventus - primo allenamento in una Continassa blindata : Juventus, CRISTIANO RONALDO torna a TORINO. Ultime notizie: oggi lo sbarco all'aeroporto di Caselle, domani il primo allenamento ufficiale per il neo-bianconero(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 13:58:00 GMT)

Juventus - Cristiano Ronaldo : attesa a Torino - inizia l'era bianconera : ... spedizione che contempla la truppa sudamericana : parliamo infatti di Paulo Dybala, Gonzalo Higuaín, Juan Cuadrado, Rodrigo Bentancur e Douglas Costa che hanno salutato la Coppa del Mondo dagli ...

Juventus - Cristiano Ronaldo inizia la sua nuova avventura : atteso a Torino : Il portoghese sta per sbarcare all'aeroporto di Caselle: domani il primo allenamento con gli altri big

Chievo-Juventus - l’esordio di Cristiano Ronaldo si avvicina : si alzano i prezzi per accedere al Bentegodi : Tra pochi giorni scatta la prevendita per il match tra Chievo e Juventus, la prima gara di Cristiano Ronaldo in serie A La Juventus esordirà nella prossima serie A al Bentegodi, affrontando il Chievo nella prima giornata del campionato 2018/2019. Cresce l’attesa per il debutto di Cristiano Ronaldo in Italia, sensazionale acquisto dei bianconeri in questo mercato estivo. Il club gialloblu prevede il pienone nel proprio stadio, per ...

Cristiano Ronaldo? Costo dei biglietti alle stelle : i gialloblu massacrati per Juventus-Parma : Centosettantotto euro. È questo il prezzo da pagare per veder giocare Cristiano Ronaldo . L'arrivo dell'attaccante portoghese ha fatto letteralmente impazzire il calcio italiano ma non solo. Un ultimo ...

Juventus - torna Cristiano Ronaldo. Domani il poster in regalo con la Gazzetta : poster in regalo - La Gazzetta dello Sport è pronta a celebrare l'arrivo a Torino di Cristiano Ronaldo con un regalo da non perdere. Domani, in regalo con il giornale in edicola, ci sarà anche un ...

Juventus - Allegri : "Ronaldo deve essere la normalità. Vedo troppa eccitazione" : Il tecnico bianconero parla alla vigilia della seconda sfida di International Champions Cup con il Benfica: "Stiamo lavorando bene. Cancelo? Può diventare uno dei migliori terzini del mondo"

Primo allenamento Cristiano Ronaldo alla Juventus : quando e dove? Come vedere CR7 in bianconero : L’attesa è finita: lunedì Cristiano Ronaldo farà il suo Primo allenamento con la Juventus. Dalla prossima settimana il fuoriclasse portoghese inizierà a tutti gli effetti la sua avventura in bianconero. Dopo i Mondiali e le vacazne, CR7 sbarcherà infatti questo fine settimana a Torino, probabilmente domani, per poi iniziare ufficialmente la stagione con il suo nuovo club. Il debutto di Cristiano Ronaldo con la maglia bianconera è quindi fissato ...

Juventus - Allegri : 'Cristiano Ronaldo? Vedo troppa eccitazione' : Cancelo e' un giovane con le potenzialita' per diventare uno dei migliori terzini al mondo ' afferma il tecnico toscano che sulla formazione che schierera' inizialmente contro i lusitani, rivela: ' ...

Juventus - Villar Perosa già sold out per Ronaldo : tutte le informazioni : TORINO - Un appuntamento con la tradizione per la Juventus il test in famiglia a Villar Perosa, che quest'anno sarà reso però unico dalla presenza di Cristiano Ronaldo che avrà modo così di tastare ...

Juventus favorita per la Champions League con Cristiano Ronaldo? Il parere di 22 tra i più importanti giornalisti sportivi italiani : È il colpo del secolo, il trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus ha stravolto la finestra estiva di calciomercato. Era da tanti, troppi anni, infatti che una squadra di Serie A non acquistava un giocatore paragonabile all’ex madrileno, per l’esattezza 21 anni, giugno 1997, e anche allora fu un Ronaldo: il centravanti brasiliano, Luis Nazario da Lima soprannominato “O’ Fenomeno”. Il fantasista verdeoro approdò a Milano, sponda ...

Moratti “sfida” la Juventus : “fossi stato presidente dell’Inter ci avrei provato per Cristiano Ronaldo…” : Cristiano Ronaldo continua a far discutere, il suo arrivo alla Juventus è stato il vero crack del calciomercato estivo italiano Il colpo dell’anno (e non solo) è stato di certo quello della Juventus, capace di accaparrarsi Cristiano Ronaldo. Massimo Moratti intervistato da San Marino RTV, ha parlato dell’acquisto bianconero, ipotizzando anche un arrivo all’Inter qualora lui fosse stato ancora presidente. A precisa ...