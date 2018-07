Juventus | pronto il nuovo colpo | prossimo obiettivo Pogba

La Juventus cambia sport? Pronto lo sbarco nel mondo del basket : L'idea di arricchire la Vecchia Signora di un altro asset nel campo dello sport arriva direttamente dai canali social bianconeri, che hanno pubblicato un'immagine dove si vede il fronte-retro di una ...

Nuovo Dybala pronto per la Juventus e per Cristiano Ronaldo : TORINO - Paulo Dybala sta per tornare. Un Nuovo Dybala. Con i capelli di platino. Con una nuova fidanzata, Oriana Sabatini . Con un Nuovo compagno di squadra: Cristiano Ronaldo , peraltro anche Nuovo ...

Edin Dzeko e la crescita della Roma : il bosniaco è pronto a dar battaglia alla Juventus : Edin Dzeko carico in vista della nuova stagione nella quale la Roma vuole compiere un altro passo avanti al secondo anno con Di Francesco “Quali traguardi possiamo raggiungere quest’anno? A Roma si pensa sempre prima alle cose e io non voglio essere così. Abbiamo preso giocatori importanti e il mercato non è finito, quindi vediamo. Ci sono tre competizioni e tanti giocatori, il mister dà la mentalità giusta che a Roma è la cosa ...

Milan - Morata : c’è il blitz a Londra/ Il Chelsea pronto a rimpiazzarlo con Higuain della Juventus : Milan, Morata: c’è il blitz a Londra. Piace anche Higuain, ma occhio alla concorrenza del Chelsea. Il club meneghino vorrebbe l'argentino o lo spagnolo per la prossima stagione(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 16:49:00 GMT)

Juventus - Caldara pronto a sorprendere : “voglio meritarmi questa maglia” : Mattia Caldara si è presentato oggi ai tifosi della Juventus dopo il suo arrivo dall’Atalanta ufficializzato già nella passata stagione “Questo è un momento molto importante per me, ne sono consapevole, sono in una grande squadra e devo dimostrare di meritarmela”. Sono le prime parole da bianconero per il difensore Mattia Caldara nel giorno della sua presentazione alla Juve dopo due stagioni di altissimo livello ...

Juventus - Caldara LIVE : 'Ora sono pronto per la Juve' : Cosa prenderebbe da Chiellini e Barzagli? "Di Chiellini prenderei l'attenzione e il movimento sull'uomo, è unico al mondo in questo. Barzagli ha una lettura sulle situazioni di gioco incredibile". ...

Calciomercato Juventus - dopo Ronaldo si lavora sulle cessioni : un big pronto a lasciare il club bianconero : Chiusa la pazzesca operazione Ronaldo, la Juventus si concentra adesso sulle uscite: il primo indiziato a lasciare il club bianconero è Claudio Marchisio Messo a segno il clamoroso colpo Cristiano Ronaldo, la Juventus si concentra adesso sulle operazioni in uscita, per sfoltire una rosa che si fa via via sempre più corposa. LaPresse/Fabio Ferrari C’è bisogno di incassare dopo i numerosi acquisti, per questo motivo si lavora per ...

Juventus - bianconeri scatenati : pronto l’affondo per Marcelo : AFFONDO PER Marcelo- Dopo l’affare del secolo firmato Cristiano Ronaldo, la Juventus è pronta a puntare forte anche su Marcelo. Secondo quanto riportato dai colleghi di “Premium Sport“, la società bianconera starebbe pensando all’attuale terzino del Real Madrid per rinforzare la corsia di sinistra. Il terzino brasiliano, super amico di Cristiano Ronaldo, potrebbe decidere di […] L'articolo Juventus, bianconeri ...

Juventus-Cristiano Ronaldo - lo Stadium è pronto ad accogliere così CR7 [VIDEO] : La Juventus ha messo a segno il sogno del secolo, nelle ultime ore è arrivata l’ufficialità dell’arrivo di Cristiano Ronaldo, il calciatore più forte al mondo. Il club sta preparando una grande festa per lunedì, giorno della presentazione allo Stadium. Come dimenticare la rete fantastica in rovesciata nella gara dei quarti di finale e la standing ovation del pubblico bianconero. Adesso i tifosi pronto ad alzarsi in piedi, ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus/ Ultime notizie : CR7 "scalpita" in Grecia - aereo pronto in direzione Torino : Cristiano Ronaldo alla Juventus, Ultime notizie sulla trattativa: CR7 "scalpita" per lasciare il Real Madrid. L'aereo per partire è pronto.

Cristiano Ronaldo alla Juventus?/ Ultime notizie - la mamma a sorpresa : "Tutto pronto per domani" : Cristiano Ronaldo vicino alla Juventus, siamo ai momenti decidivi per il possibile passaggio in bianconero dell'attaccante del Real Madrid. Sua madre con un post accende le speranze(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 22:44:00 GMT)