Juventus | Cristiano Ronaldo è atterrato a Torino | inizia l' era bianconera di CR7 VIDEO

: Tra pochi giorni scatta la prevendita per il match tra Chievo e Juventus, la prima gara diin serie A La Juventus esordirà nella prossima serie A al, affrontando il Chievo nella prima giornata del campionato 2018/2019. Cresce l’attesa per il debutto diin Italia, sensazionale acquisto dei bianconeri in questo mercato estivo. Il club gialloblu prevede il pienone nel proprio stadio, per ...