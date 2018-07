Juve | il Chelsea vira su Caldara | c' è l' offerta E la trattativa con il Milan

Juve - Milan e Chelsea Triangolo per Higuain ma a ballare è Bonucci : Un weekend sportivo in Costa Azzurra è quello che serve per sbrogliare la più complessa matassa di calciomercato dell'anno. Protagonisti da una parte il ds della Juventus, Fabio Paratici; dall'altra ...

Vertice Milan-Juve per Bonucci. Il Chelsea pensa a Caldara : ROMA - Leonardo non ha voluto, e potuto, illudere nessuno. ''Sarà un mercato senza botti' ha detto il nuovo direttore dell'area tecnica del Milan. Che qualcosa dovrà inventarsi per esaudire le ...

Juventus-Milan : terminato il summit per Bonucci. E su Caldara spunta il Chelsea : MILANO - Prosegue la trattativa fra Milan e Juventus , avviata qualche giorno fa per il ritorno in bianconero di Leonardo Bonucci . Si studiano le possibili soluzioni, con il Milan che prova a ...

Rugani al Chelsea? Parla l’agente del difensore : le intenzioni della Juve : Rugani fa gola al Chelsea del neo allenatore Maurizio Sarri, la Juventus sta trattando la cessione del difensore in Premier League L’agente di Rugani allo scoperto. Il suo assistito è uno dei calciatori più chiacchierati delle ultime settimane, con il Chelsea pronto ad accaparrarsi il centrale della Juventus. Parlando ai microfoni di Radio Vecchia Signora, Davide Torchia ha svelato le intenzioni per le prossime settimane: ...

Rugani - parla l'agente : 'Il Chelsea pressa ma la Juventus non vuole cederlo' : TORINO - ' Daniele? Io posso dire la verità. Sarri stima molto il calciatore, il Chelsea appoggia l'investimento che gli chiede il tecnico e ha fatto un'offerta abbastanza importante, la Juventus ne è ...

Juve - ecco un retroscena sul blitz del Chelsea a Milano : Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport nella giornata di mercoledì sera si è tenuto a Milano il blitz di Marina Granovskaia con il ds della Juventus, Fabio Paratici. La donna di punta del Chelsea sta trattando Rugani e Higuian con i ...

Calciomercato Juventus - Higuain e Rugani a ore al Chelsea? : ... stando a quanto si legge questa mattina sulle pagine del 'Corriere dello Sport', nella serata di mercoledì Marina Granovskaia , braccio destro di Roman Abramovich, è arrivata a Milano, dove ha ...

Juve - il Chelsea fa sul serio per Higuain - Rugani e Pjanic : La potente Marina Granovskaia è attesa a Milano per il difensore, il centrocampista e l'attaccante: offerta da 200 milioni di euro

Mercato Juve - l'agente di Rugani : "C'è l'interesse del Chelsea" : Davide Torchia, procuratore del centrale bianconero, conferma la volontà del Chelsea di strappare il suo assistito alla Vecchia Signora. Domani in programma un summit a Milano fra le parti

Il Chelsea sbarca in Italia - incontro con la Juventus per “ostacolare” il Milan : Chelsea in Italia pronto a spendere per accontentare le richieste del tecnico Sarri: incontro con la Juventus, il Milan che farà? Il Chelsea si appresta ad aprire la trattativa con la Juventus per diverse pedine bianconere. Il primo nome finito sul taccuino di Sarri è quello di Rugani, difensore che conosce molto bene. La trattativa sembra essere ben avviata, sulla base di 40 milioni di euro, ma non si tratta dell’unico nome in ballo ...

Chelsea in Italia - la Juventus al varco : Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio Corsport TV Ultime notizie calciomercato

Il Milan chiede Caldara alla Juve per Bonucci. Ma attenti al solito Chelsea : Ore calde, caldissime, sull'asse Milano-Torino, dove le trattative per Higuain e Bonucci viaggiano per il momento in parallelo. Per lasciare partire Bonucci, il Milan ha chiesto in cambio alla ...

David Luiz per Rugani : scambio Juventus-Chelsea?/ Ultime notizie : il brasiliano potrebbe affiancare Chiellini : David Luiz per Rugani: scambio Juventus-Chelsea? Ultime notizie: il brasiliano potrebbe affiancare Chiellini al centro della difesa, ma la Vecchia Signora medita(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 10:36:00 GMT)

David Luiz-Rugani : Juventus e Chelsea lavorano allo scambio : David Luiz-Rugani, la Juventus potrebbe accettare la proposta di scambio arrivata dal Chelsea di Maurizio Sarri David Luiz-Rugani, possibile scambio tra Chelsea e Juventus. La bomba di mercato, rilanciata dal Daily express, è certamente affascinante. La Juventus vuole cedere sì Rugani, ma è nello stesso tempo alla ricerca di un valido sostituto. David Luiz è un vincente, in cerca di riscatto, un calciatore che, messo accanto ad un ...