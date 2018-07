Juve-Benfica | Allegri dopo la ICC | ' Cancelo sarà un top al mondo | Caldara | che

Juventus-Benfica - Allegri commenta la prestazione dei suoi : “bene Cancelo ed Alex Sandro - su Caldara…” : Massimiliano Allegri chiamato a commentare, dopo la partita della Juventus contro il Benfica, la prestazione dei suoi: Caldara compreso! Massimiliano Allegri rimedia una vittoria contro il Benfica negli Usa e commenta la partita dei suoi nella sala stampa della Red Bull Arena. L’allenatore della Juventus, dopo l’impegno nella International Champions Cup, dice la sua opinione sullo splendido gesto di Luca Caldara che ha portato ...

Clemenza - lampo bianconero nella serata americana. La Juve batte il Benfica ai rigori : Il giovane al rientro dal prestito di Ascoli, come Favilli, ha trovato il pareggio con un gol spettacolare

Juve - Allegri si gusta i giovani : gran gol di Clemenza. Benfica battuto ai rigori : Luca Clemenza dopo Andrea Favilli. Alla Juventus è l'estate dei baby bianconeri. Se contro il Bayern Monaco è stato l'attaccante il grande protagonista, con una doppietta, contro il Benfica tocca al ...

La Juventus batte il Benfica - ma la vera sorpresa è il gol di Luca Clemenza : il VIDEO del capolavoro del trequartista : La Juventus batte il Benfica 4-2 dopo i rigori negli Usa, ma a conquistare il pubblico americano è lo splendido gol di Luca Clemenza Prima un gol del Benfica, poi la rete della Juventus all’incrocio dei pali che ha stregato anche gli americani e che porta la firma di Luca Clemenza. Il 21enne trequartista juventino si mette in mostra nella tournèe della squadra di Allegri negli Usa con un gol capolavoro. La partita, poi decisa ai ...

ICC : Juventus-Benfica 5-3 dopo i rigori - Allegri si gode la perla di Clemenza : Lusitani in vantaggio con una punizione di Grimaldo al 65', il baby bianconero pareggia all'84' con un bellissimo gol

Juventus - ci vuole ‘Clemenza’ : prodezza contro il Benfica e vittoria ai calci di rigori [FOTO e VIDEO] : 1/8 AFP/LaPresse ...

La Juve supera il Benfica ai rigori : Cresce Cancelo, si rivedono Szczesny, Khedira e Benatia, Caldara gioca titolare, Emre Can ancora in ritardo. Seconda uscita nella International Champions Cup per la Juventus, che dopo aver battuto il ...

ICC - Clemenza che gol! Benfica ko - la Juventus vince ai rigori : TORINO - Esperimenti, benzina sulle gambe e opportunità per i giovani. Il tutto in attesa di Cristiano Ronaldo che, anche se dall'altra parte del mondo, è sempre più vicino a iniziare la propria storia in bianconero. La Juventus si ripete nella International Champions Cup battendo anche il Benfica ai calci di rigore dopo gli splendidi gol nei ...

Icc - Juve vince ai rigori contro il Benfica. Gol capolavoro di Clemenza : Dopo l'exploit di Andrea Favilli con il Bayern, a prendersi le luci della ribalta nel secondo match americano della Juventus ci pensa l'altro ex Ascoli Luca Clemenza. Il talentuoso 21enne con un ...

Juventus-Benfica 5-3 d.c.r - ICC 2018 : pagelle e tabellino : Juventus-Benfica, ICC 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e streaming.

DIRETTA/ Juventus Benfica (finale 5-3 dcr) streaming video e tv : bianconeri ok dal dischetto (ICC 2018) : DIRETTA Juventus Benfica, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che a Harrison si gioca per la International Champions Cup 2018(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 21:06:00 GMT)

Diretta/ Juventus Benfica (risultato live 1-1) streaming video e tv : pari di Clemenza - ora i rigori (ICC 2018) : Diretta Juventus Benfica, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che a Harrison si gioca per la International Champions Cup 2018(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 20:55:00 GMT)

DIRETTA/ Juventus Benfica (risultato live 0-1) streaming video e tv : capolavoro di Grimaldo! (ICC 2018) : DIRETTA Juventus Benfica, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che a Harrison si gioca per la International Champions Cup 2018(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 20:40:00 GMT)

Diretta/ Juventus Benfica (risultato live 0-0) streaming video e tv : che occasione per Khedira! (ICC 2018) : Diretta Juventus Benfica, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che a Harrison si gioca per la International Champions Cup 2018(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 20:14:00 GMT)