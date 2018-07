Judo | European Cup junior 2018 | Martina Esposito seconda a Berlino! Quattro ippon per

Judo - European Cup junior 2018 : pioggia di medaglie! Luca Caggiano oro. Martelloni - Cala Lesina e Mella argento : È letteralmente una pioggia di medaglie quella che oggi gli azzurri del Judo hanno ottenuto all’European Cup junior di Paks, Ungheria. Su tutte brilla la medaglia d’oro di Luca Caggiano che è salito sul gradino più alto del podio della sua categoria, i 66 kg. Una corsa trionfale la sua, con cinque vittorie che l’hanno portato dritto in finale contro il compagno di squadra Edoardo Mella. “La gara è andata come speravo“, ha ...

Judo - European Cup junior 2018 : Martina Castagnola trionfa a Paks! Secondo posto per Federica Luciano : Una vittoria e un Secondo posto per l’Italia a Paks, in Ungheria, dove è in corso una tappa dell’European Cup junior 2018. A trionfare nel torneo magiaro è stata Martina Castagnola, che ha conseguito il primo posto nella categoria -52 kg, battendo in successione l’ucraina Bezatosna, la britannica Piechota e la connazionale Matilda Avila in un derby fratricida, prima di superare in finale la tedesca Ballhaus e salire sul gradino ...

Judo - Luigi Brudetti d’oro nella European Cup Junior : Dalla Europen Cup Junior di Gdynia, Polonia, arriva una medaglia e arriva del metallo più prezioso. Luigi Brudetti, napoletano che il prossimo 25 luglio compirà vent’anni, è salito sul gradino più alto del podio nella categoria 66 kg. Una cavalcata trionfale la sua con cinque vittorie nelle quali ha sconfitto nell’ordine Przemyslaw Litwin (Pol) per ippon, Suheyl Uyar (Ola), Daniil Voroteliak (Ucr) ippon, Dzmitry Muzhaila (Blr) ed in finale ...

Judo - European Cup 2018 : Linda Politi seconda a Celje-Podcetrtek! Matteo Piras sale sul terzo gradino del podio : Italia protagonista in Slovenia, dove a Celje-Podcetrtek è andato in scena un altro prestigioso appuntamento dell’European Cup 2018. Linda Politi e Matteo Piras sono saliti sul podio in un torneo che ha visto la partecipazione di ben 314 atleti provenienti da 25 Nazioni. Piras ha conquistato un eccellente terzo posto nella categoria -66 kg, superando in rapida successione l’ungherese Pongracz, l’ucraino Mameidov e il francese ...

Judo - European Cup 2018 : Maruska Iamundo splendida seconda a Belgrado! Tre azzurri restano ai piedi del podio : Una splendida sorpresa a tinte azzurre illumina Belgrado, in Serbia, dove è in corso la tappa dell’European Cup 2018. Maruska Iamundo è riuscita infatti a conquistare un fantastico secondo posto nella categoria -52 kg, uscendo sconfitta soltanto in finale contro l’ungherese Knetig dopo aver battuto nei turni precedenti la romena Ionita e la svizzera Silva, entrambe per ippon. “Non mi aspettavo questo risultato – ha dichiarato ...

Judo - European Open 2018 : secondo posto a Madrid per Alice Bellandi e Melora Rosetta - terze Alice Ferrari ed Elisa Marchiò. Nove podi per l’Italia : L’Italia fa incetta di podi anche nella seconda giornata dell’European Open di Madrid 2018 di Judo. Alice Bellandi (-70 kg) e Melora Rosetta (-78 kg) sono arrivate seconde al termine delle loro rispettive gare, mentre Valeria Ferrari (-78 kg) ed Elisa Marchiò (+78 kg) sono salite sul terzo gradino del podio. AnNoverando anche i cinque podi di ieri, salgono a Nove i podi complessivi dell’Italia a Madrid, con due vittorie, due ...