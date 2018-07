Jorit e Ahmed | Israele ha paura

L’artista italiano Jorit Agoch è stato arrestato in Palestina mentre stava disegnando un murale su Ahmed Tamimi : Sabato 28 luglio l’artista italiano Jorit Agoch è stato arrestato a Betlemme, in Palestina, mentre stava disegnando un murale che raffigura la giovane attivista Ahed Tamimi sul muro di separazione fra la Cisgiordania e i territori occupati da Israele. È The post L’artista italiano Jorit Agoch è stato arrestato in Palestina mentre stava disegnando un murale su Ahmed Tamimi appeared first on Il Post.