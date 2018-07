Jerry Calà | ' L' eterna giovinezza? Fare un figlio a 52 anni'

VACANZE IN AMERICA/ Su Iris il film con Jerry Calà e Claudio Amendola (oggi - 29 luglio 2018) : VACANZE in AMERICA, il film in onda su Iris oggi, domenica 29 luglio 2018. Nel cast: Jerry Calà e Claudio Amendola, alla regia Carlo Vanzina. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 10:53:00 GMT)

Mara Venier - ritorno di fiamma con Jerry Calà : dove si sono fatti beccare insieme : Mara Venier e Jerry Calà ancora insieme? I primi rumors su un possibile riavvicinamento sono arrivati da una vecchia foto pubblicata dalla conduttrice su Instagram . Ma a far insospettire ancora di ...

Jerry Calà ospite d'onore al Circolo Canottieri Lazio per la Festa dell'estate : ... la vita di Jerry Calà è sempre stata accompagnata da bellissime canzoni che hanno fatto da colonna sonora ai suoi spettacoli cominciando dagli albori con il gruppo dei Gatti di Vicolo Miracoli, ...

Jerry Calà : il ricordo di Carlo Vanzina - lo show all’Outlet Village di Settimo : Jerry Calà è sicuramente un mito della cultura pop italiana anni ’80-’90. Sembrava ieri quando, ancora ragazzo, militava nei I Gatti di Vicolo Miracoli assieme ad Umberto Smaila, Franco Oppini e Nini Salerno. Dopo un’ottima carriera a livello cinematografico, oggi Calà prosegue con la sua attività di cantante e nei suoi brani è solito prendere in giro i giovani per il loro smoderato uso dei social. Insomma: un uomo, un mito! Il ...

Intervista – Jerry Calà : «Io - gli anni ottanta ed i social network : ci vuole più contatto e meno chatto» : “L’estate non è una stagione ma uno stato d’animo” questo è il motto che Jerry Calà, uno dei volti più noti della commedia all’italiana, regista e attore di film cult come “Sapore di mare” e “Rimini Rimini”, ripete al termine di ogni suo spettacolo che da oltre vent’anni richiama giovani e non alla ricerca di qualche ora di spensieratezza. Oggi l’ex gatto di Vicolo Miracoli, dopo aver battuto il record di visualizzazioni ...

Jerry Calà/ Video - nuovo singolo "Un'altra estate che va" : c'è anche il figlio Johnny : Su YouTube il Videoclip del nuovo brano di Jerry Calà, "Un'altra estate che va", girato in Versialia insieme a I Pantellas e al figlio Johnny. Un brano ironico sulle differenze generazionali

Luigi Di Maio e Lino Banfi a pranzo insieme / Foto - dopo Jerry Calà un nuovo "fan" per il vicepremier? : Il ministro del Lavoro Luigi Di Maio ha postato su Instagram una Foto che lo ritrae a tavola con il celebre comico pugliese, Lino Banfi. Un nuovo fan per lui?

Jerry Calà : 'A Carlo devo tutto. Anche quella scarica di ceffoni di Virna Lisi sul set...' : Quando stamattina, ieri, ndr, ho visto il telefono speravo fosse una di quelle fake news che ogni tanto girano. E invece è tutto vero. Sono senza parole'. Jerry Calà, lei era molto legato a Carlo ...

Vanzina - domani il funerale a Roma. Calà in lacrime : «Il Jerry attore lanciato da Carlo» : di Ida Di Grazia ROMA - 'Senza parole... Ciao Carlo. Ti devo tantissimo'. Con questo tweet Jerry Calà ha salutato Carlo Vanzina, i cui funerali di terranno domani a Roma,, il regista romano scomparso ...

Calà commosso per la morte di Vanzina : «Il Jerry attore lanciato da Carlo» : ROMA - 'Senza parole... Ciao Carlo. Ti devo tantissimo'. Con questo tweet Jerry Calà ha salutato Carlo Vanzina, il regista romano scomparso dopo una lunga malattia. Come vi siete conosciuti? 'Una sera ...

CARLO VANZINA - MORTO IL REGISTA/ Ultime notizie : Jerry Calà : "un fulmine a ciel sereno" : CARLO VANZINA è MORTO, il fratello di Enrico aveva 67 anni: REGISTA e produttore, re dei cinepanettoni. E' scomparso nelle scorse ore. Il ricordo dei vip: le parole di Jerry Calà.

Rotondi : “Di Maio e il post di Jerry Calà? Noi potremmo candidare Pippo Franco alle Europee - sarebbe l’anti-Grillo” : “Luigi Di Maio ha retwittato Jerry Calà, scrivendo “Libidine, doppia libidine, libidine coi fiocchi!”? Questa è l’Italia dei comici, il nuovo bipolarismo viaggia sui terreni della comicità, sui teatri di provincia o su quelli più rilevanti. Ma gli antesignani in questo senso fummo noi”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Ecg Regione, su Radio Cusano Campus, da GianFranco Rotondi, segretario di Rivoluzione ...

«Un'altra estate che va» : Jerry Calà torna alla musica con un nuovo singolo - : Jerry Calà è attualmente impegnato nel suo concert-show «Una Vita da Libidine» che lo sta portando in giro per l'Italia: di seguito tutte le date degli spettacoli . Le date del concert show «Una vita ...

DI MAIO RETWITTA Jerry Calà "LIBIDINE COI FIOCCHI!"/ "Renzi usò miliardi per le banche - i soldi si trovano..." : Luigi Di MAIO retweetta JERRY CALÀ: "libidine coi fiocchi". Il ministro del Lavoro apprezza un post dell'artista a sostegno del Governo M5s-Lega, ecco le sue parole