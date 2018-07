Italia | Rai; Foa | non sono Belzebù | io rispetto tutti

TV - Rai Storia : l’Italia in guerra - le battaglie 1940-1942 : A pochi giorni dalla sua scomparsa, Rai Storia ricorda il maestro del documentarismo storico e regista televisivo Massimo Sani, riproponendo la sua serie “Italia in guerra: battaglie 1940 – 1942”, sei episodi realizzati nel 1983, in onda da lunedì 30 luglio, tutti i giorni, alle ore 15.00. Il programma illustra gli eventi bellici in cui furono impegnate le forze italiane nella seconda guerra mondiale e pone l’attenzione sugli episodi ...

Il Pd s'è preso l'Italia. E ora strepita per due nomine in Rai : La stagione governativa dell' ex sindaco di tizie cioè fake news e non scienza della comunicazione, è addirittura ospite di Russia Today e dunque è un prezzolato al servizio di Putin, ha persino ...

Ginnastica ritmica - l’Italia vince il pre-Mondiale di Chieti. Le Farfalle battono Ucraina e Germania : Mancano due mesi ai Mondiali 2018 di Ginnastica ritmica, prima competizione qualificante alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ma al Palatricalle di Chieti è già andato in scena un incontro internazionale in preparazione alla rassegna iridata dei piccoli attrezzi. L’Italia ha affrontato Ucraina e Germania imponendosi senza alcun problema con un perentorio 45.100. Le vicecampionesse d’Europa nel concorso generale si sono dimostrate in grande ...

Nomine Rai e Marcello Foa presidente : Forza Italia decisiva/ Ultime notizie : Berlusconi furioso - ma Salvini... : Nomine Rai: PD e Forza Italia contro Marcello Foa, nominato presidente dal Consiglio dei ministri. Di Maio lo difende: “Onesto e indipendente”. Le Ultime notizie(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 23:49:00 GMT)

Nomine Rai : Di Maio difende Foa. Anche Forza Italia annuncia il suo "no" in Vigilanza : Sulle Nomine Rai, Luigi Di Maio replica al fuoco di fila delle opposizioni. Ieri il via libera del governo sui nomi del nuovo presidente e del nuovo amministratore delegato di Viale Mazzini, rispettivamente il giornalista e scrittore Marcello Foa, già ai vertici della holding Timedia, e il manager televisivo Fabrizio Salini. Nomine Rai, il governo Conte ha scelto: Salini Ad e Foa ...

Nomine Rai : PD e Forza Italia contro Marcello Foa/ Ultime notizie - Di Maio lo difende : “Onesto e indipendente” : Nomine Rai: PD e Forza Italia contro Marcello Foa, nominato presidente dal Consiglio dei ministri. Di Maio lo difende: “Onesto e indipendente”. Le Ultime notizie(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 22:00:00 GMT)

Foa - nomina a rischio in Vigilanza Rai. Dem e Forza Italia all'attacco : Un vero e proprio fuoco di fila sta sommergendo Marcello Foa, il presidente della Rai indicato dal governo con il placet di Matteo Salvini. Un fuoco di fila che vede un inedito asse tra Forza Italia...

Forza Italia dice 'no' a Foa presidente Rai - 'al momento' - : Roma, 28 lug., askanews, - 'La maggioranza, prima di proporre un suo nome per la presidenza della Rai, avrebbe dovuto avviare un'istruttoria tra i gruppi parlamentari presenti in Commissione di ...

Marcello Foa - Pd e Forza Italia gli vietano la presidenza della Rai : 'Non lo votiamo' : La strada che dovrebbe portare Marcello Foa alla presidenza della Rai è tutta in salita. Le opposizioni, infatti, si schierano compatte contro il giornalista indicato dal governo M5s-Lega. Contro Foa, ...

Nomine Rai - appello del Pd a Forza Italia contro Foa alla presidenza Gelmini : «Per ora FI vota no» : Le opposizioni annunciano battaglia contro la nomina a presidente della Rai del giornalista Marcello Foa , come successore di Monica Maggioni. E il Pd fa appello a Forza Italia perché voti contro la ...

Nomine Rai - appello del Pd a Forza Italia contro Foa alla presidenza Gelmini : «Per ora FI vota no» : Mercoledì primo agosto la commissione Vigilanza è chiamata a ratificare la nomina con la maggioranza dei due terzi. Decisiva la posizione del partito di Berlusconi. Il dem Davide Faraone: «Impediremo di occupare la Rai»

Rai - Forza Italia silura Marcello Foa : "Al momento il nostro voto è no" : Sul nome di Marcello Foa per la presidenza della Rai, ''Forza Italia farà un'attenta riflessione, ma al momento il nostro voto è 'no'". Lo dice la capogruppo alla Camera Mariastella Gelmini...

Classifica Tour de France 2018 : Geraint Thomas maglia gialla! Sul podio Dumoulin e Froome - due Italiani top20 : Geraint Thomas ha vinto il Tour de France 2018. Il 32enne gallese del Team Sky ha conquistato la Grande Boucle al termine della cronometro di Espelette dove non ha corso alcun rischio visto il vantaggio confortante che aveva sui suoi diretti avversari. Primo trionfo in carriera per il britannico nella corsa a tappe più importante al mondo che salirà sul podio insieme a Tom Dumoulin e Chris Froome. L’olandese ottiene il secondo posto ...

Nomine Rai - appello Pd contro l’elezione di Marcello Foa alla presidenza : «Forza Italia voti contro» : Mercoledì primo agosto la commissione Vigilanza è chiamata a ratificare la nomina con la maggioranza dei due terzi. Decisiva la posizione del partito di Berlusconi. Il dem Davide Faraone: «Impediremo di occupare la Rai»