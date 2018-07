Italia Portogallo 0-0 | il risultato della finale dell' Europeo Under 19 in diretta live

Diretta/ Italia Portogallo U19 (risultato live 0-0) streaming video Rai : Buon avvio dei giovani lusitani : Diretta Italia Portogallo Under 19: info streaming video e tv della finale degli Europei di categoria. Gli azzurrini del ct Nicolato a un passo dal sogno continentale.(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 18:32:00 GMT)

LIVE Italia-Portogallo - Finale Europei Under19 in DIRETTA : azzurri per spezzare un digiuno di 15 anni : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Portogallo, finalissima degli Europei Under 19 2018 di calcio che si stanno disputando in Finlandia. Gli azzurrini vogliono coronare un percorso straordinario in cui hanno sconfitto le nazionali più forti del continente mostrando grandi capacità di abnegazione e spirito di sacrificio, oltre alle spiccate qualità individuali di alcuni elementi come Alessandro Plizzari, Davide Bettella, ...

Europeo U19 : l'Italia sfida il Portogallo in finale : SEINÄJOKI, Finlandia, - È il grande giorno, il D-Day degli azzurrini che stasera a Seinäjoki alle 18.30 italiane, in diretta su Rai 2, si giocheranno la finale dell' Europeo Under 19 contro ...

Europei U19 - Italia per l’impresa! Finale contro il Portogallo - gli azzurri a un passo dal sogno : Kean e compagni per il trono : Ad un passo dal sogno, ad una sola vittoria dal tingere d’azzurro il cielo di Seinajoki, ridente cittadina in Finlandia dove oggi andrà in scena la Finale degli Europei U19 di calcio. L’Italia sfiderà il Portogallo in un atto conclusivo che si preannuncia scoppiettante e avvincente, una partita che mette in palio il titolo continentale di categoria: le due squadre cercano la gloria in quella che è la rivincita della Finale 2003 vinta ...

Calcio - Italia-Portogallo - Finale Europei Under 19 : orario d’inizio e come vederla in tv : Siamo al giorno della Finale dei Campionati Europei Under 19. L’Italia la gioca per la seconda volta nelle ultime tre edizioni; se nel 2016 l’avversaria era stata la Francia di un Kylian Mbappé che già mandava segnali importanti, questa volta gli azzurrini si troveranno di fronte il Portogallo. Si tratta di una sfida non inedita, perché le due nazionali si sono già affrontate nel primo girone. In quell’occasione ha vinto ...