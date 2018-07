Italia-Olanda | Mondiali hockey prato femminili 2018 | orario d’inizio e come vederla in tv

Softball - Italia CAMPIONESSA D’EUROPA! Tripudio azzurro tra le under 22 - sconfitta l’Olanda in finale : ITALIA IN TRIONFO. La nostra Nazionale vince gli Europei U22 di Softball sconfiggendo l’Olanda per 5-4 al termine di una finale davvero al cardiopalma. La nostra Nazionale torna così sul trono continentale per la seconda volta nella storia, a dieci anni di distanza dalla prima apoteosi. Sul diamante di Trnava (Slovacchia) le azzurre sono riuscite a sovvertire il pronostico della vigilia sconfiggendo le oranges che già ci avevano battuto ...

Volley - Mondiali 2018 : l’Italia prosegue la marcia - 17 azzurri convocati per raduno e amichevoli contro l’Olanda : L’Italia prosegue la propria marcia di avvicinamento ai Mondiali 2018 di Volley maschile che si disputeranno proprio nel nostro Paese dal 9 al 30 settembre. Manca poco più di un mese alla rassegna iridata e la nostra Nazionale lavora alacremente per farsi trovare pronta al grande evento. I ragazzi ora si stanno godendo un paio di giorni di riposo, poi il 30 luglio si ritroveranno allo Sheraton Milano Malpensa Airport e il giorno dopo ...

Hockey prato femminile - Mondiali 2018 : Italia-Olanda - le azzurre vogliono continuare a stupire : Prosegue sull’onda dell’entusiasmo il Mondiale di Hockey su prato per la nazionale italiana al femminile. Dopo il mostruoso 3-0 alla Cina e lo spettacolare ed emozionante 1-0 allo scadere con la Corea del Sud, Tiddi e compagne completano il girone preliminare domani alle ore 14 italiane: allo stadio Lee Valley Hockey and Tennis Centre di Londra le azzurre se la vedranno con le campionesse del mondo in carica dell’Olanda. Match ...

Hockey prato femminile - Mondiali 2018 : Italia-Olanda. Programma - orari e tv : Terzo ed ultimo appuntamento per la nazionale italiana femminile di Hockey su prato nel girone preliminare dei Mondiali di Londra. Dopo le due clamorose vittorie con Corea del Sud e Cina torna in campo la squadra di Roberto Carta che domani affronta le campionesse del mondo in carica dell’Olanda. Una sfida di lusso che attende Tiddi e compagne: le due compagini si giocano la prima piazza nel girone, con il pronostico che è ovviamente tutto ...

Softball - Europei U22 2018 : l’Italia batte l’Irlanda e centra la finale. Domani la sfida all’Olanda : Obiettivo finale centrato per l’Italia U22 di Softball, che Domani a Trnava si giocherà la finale con l’Olanda. Le azzurre si sono sbarazzate con meno problemi del previsto dell’Irlanda, sconfitta per manifesta inferiorità al quarto inning per 14-2. L’Italia ha cominciato come con la Russia: Soldi in base per ball, poi bunt di Bassi seguito dallo stesso colpo di Princic per il primo punto. Il primo inning si è chiuso già ...

Hockey prato femminile - Mondiali 2018 : risultati e classifiche. Italia in testa al girone con l’Olanda : Ha del clamoroso ciò che sta accadendo a Londra, nei Mondiali di Hockey su prato al femminile. L’Italia sta sconvolgendo tutti i pronostici e con la seconda vittoria consecutiva, arrivata allo scadere con la Corea del Sud, si ritrova in testa al proprio raggruppamento a pari punti con l’Olanda, che le azzurre affronteranno domenica. Andiamo a riepilogare i risultati odierni e le classifiche dei gironi aggiornate, quando manca solo ...

Softball - Europei Under 22 : parte male la seconda fase dell’Italia - l’Olanda ci batte per 4-1. Ora servono due vittorie per la finale : Comincia col piede sbagliato la seconda fase dell’Italia agli Europei Under 22: a Trnava (Slovenia), le azzurre sono state infatti superate per 4-1 dall’Olanda nel primo dei tre match validi per la poule di accesso alla finale. Le azzurre dovranno ora battere Russia e Irlanda nella giornata di domani per guadagnarsi l’ultimo atto della manifestazione continentale giovanile. La chiave dell’incontro, iniziato in ritardo per ...

Softball - Europei Under 22 : parte male la seconda fase dell’Italia - l’Olanda la batte per 4-1. Ora servono due vittorie per la finale : Comincia col piede sbagliato la seconda fase dell’Italia agli Europei Under 22: a Trnava (Slovenia), le azzurre sono state infatti superate per 4-1 dall’Olanda nel primo dei tre match validi per la poule di accesso alla finale. Le azzurre dovranno ora battere Russia e Irlanda nella giornata di domani per guadagnarsi l’ultimo atto della manifestazione continentale giovanile. La chiave dell’incontro, iniziato in ritardo per ...

Pallanuoto femminile - Europei Barcellona 2018 : i risultati delle semifinali. Italia per il quinto posto - finalissima Olanda-Grecia : Si sono disputate a Barcellona le semifinali degli Europei di Pallanuoto femminile: l’Olanda batte 8-7 l’Ungheria e vola in finale, dove incontrerà la Grecia, che supera le padrone di casa della Spagna, vincendo per 11-9. L’Italia asfalta la Germania per 17-2 e giocherà venerdì alle ore 18.15 contro la Russia, che ha la meglio per 13-10 sulla Francia, per il quinto posto. Seconda fase risultati 25 ...

Softball - Europei U22 2018 : l’Italia cede all’Olanda in rimonta nell’ultimo incontro della prima fase : La prima fase degli Europei U22 di Trnava, in Slovacchia, si chiude con due vittorie e una sconfitta per l’Italia, che nell’ultimo incontro è stata battuta in rimonta dall’Olanda per 4-3. Un passo falso che comunque non toglie nulla alle azzurre, perché la qualificazione alla seconda fase era già in tasca, ma che comunque una ferita la lascia, perché la rivalità tra azzurre e orange è cosa nota. Non solo, ma anche perché ...

Pallanuoto femminile - Europei 2018 : analisi del tabellone. L’Italia evita le padrone di casa e potrebbe ritrovare l’Olanda : L’Italia evita le padrone di casa della Spagna e trova, nel percorso verso la finale degli Europei di Pallanuoto femminile, dapprima l’Ungheria, poi, se dovesse passare, nuovamente l’Olanda, formazione con la quale abbiamo a lungo lottato, riuscendo a pareggiare nel finale, pur soffrendo molto, nel Girone eliminatorio. Il tabellone ad eliminazione diretta che ci ha lasciato in eredità la prima fase, è a due velocità, e questo ...

Beach volley - Europei 2018 Olanda. Dopo l’Italia scompare anche la Germania : clamorosa debacle delle coppie tedesche al femminile : L’Europeo in Olanda, Dopo l’Italia, respinge anche la Germania e dunque le due nazioni che lo scorso avevano festeggiato sulla sabbia di Jurmala (Italia al maschile e Germania al femminile) sono fuori dalla lotta per il podio del torneo continentale in programma in Olanda ed è un risultato clamoroso se si considera che, in campo femminile, la Germania dal 2007 (negli ultimi dodici anni) a oggi solo un anno non è riuscita a salire sul ...

Baseball - Haarlem Week : Italia rimontata nel finale dall’Olanda - domani la sfida per il 4° posto contro Cuba : I sogni di gloria dell’Italia alla Haarlem Week si infrangono negli ultimi tre inning della sfida contro l’Olanda: i padroni di casa, a lungo sotto per 1-0, rimontano e vincono per 1-2 all’ultimo inning, sospinti da una folla che non ha lesinato il tifo nei confronti dei propri beniamini. L’Italia è passata in vantaggio nel corso del secondo inning con Sambucci che, dopo il proprio singolo, ha occupato pian piano tutte le ...

Beach volley - Europei 2018 Olanda. Svizzera stregata : Lupo/Nicolai già fuori. Italia cancellata dalla rassegna continentale : L’Olanda, evidentemente, non porta benissimo ai colori azzurri. Fallimentare fu la spedizione azzurra da queste parti ai Mondiali 2015, addirittura peggio sono andate le cose per la Nazionale Italiana al campionato europeo itinerante nel paese dei mulini a vento, che torna a casa con due diciassettesimi posti e un venticinquesimo. Gli ultimi a uscire di scena sono i campioni “uscenti” Paolo Nicolai e Daniele Lupo che vedono ...