Italia ko | Portogallo vince Europei under 19

Il Portogallo è campione d'Europa U19 Italia battuta 4-3 ai supplementari : Sfuma il sogno europeo della Nazionale Italiana Under 19. Gli azzurrini sono stati sconfitti in finale 4-3 dal Portogallo, dopo i supplementari, a Seinajoki , Finlandia, . I tempi regolamentari si ...

Sfuma il sogno dell'Italia Under 19 Il Portogallo vince l'Europeo : Beffa per gli Azzurrini, sconfitti nella finale europea , 3-4 il risultato finale, dal Portogallo dopo una bellissima rimonta.

Europei U19 – Finale thriller : l’Italia ci mette il cuore e rimonta 3 gol ma il Portogallo vince ai supplementari : Italia sconfitta nella Finale degli Europei U19: azzurrini che rimonta 3 volte lo svantaggio, ma crollano ai supplementari per 3-4 contro il Portogallo Finale per cuori forti quella degli Europei U19 giocata all’OmaSp Stadion di Seinajoki. Nonostante il grande cuore e la prova straordinaria offerta per 120 minuti, l’Italia è stata sconfitta per 3-4 dal Portogallo. Lusitani sempre in vantaggio per l’intera gara, ma raggiunti più volte dai ...

Europei Under 19 - è una beffa per l’Italia : Portogallo campione ma Azzurrini a testa altissima : Europei Under 19 – Sono lacrime per l’Italia Under agli Europei, gli Azzurrini hanno assaporato la possibilità di vincere in finale, poi il Portogallo ha avuto la meglio. Partita spettacolare e ricca di colpi di scena, sembra fatta per il Portogallo dopo il doppio vantaggio firmato Jota, Trincao, nelle ripresa reazione pazzesca dell’Italia che trova il pareggio con la doppietta di Kean, si va ai supplementari. Poirtogallo ...

Calcio - Europei Under 19 : Italia sconfitta in una finale dalle emozioni forti - il Portogallo vince 3-4 ed è campione : L’Italia perde ai tempi supplementari un’incredibile finale degli Europei Under 19. Il Portogallo vince per 3-4, con doppietta di Joao Filipe e reti di Trincao e Pedro Correia, mentre per l’Italia non basta la doppietta (in due minuti) di Kean e la rete di Scamacca. Per il Portogallo è il primo titolo a livello Under 19, mentre gli azzurrini perdono la seconda finale europea consecutiva. L’incontro si è giocato sotto le ...

DIRETTA/ Italia Portogallo U19 (risultato live 2-2) streaming video Rai : Si va ai tempi supplementari : DIRETTA Italia Portogallo Under 19: info streaming video e tv della finale degli Europei di categoria. Gli azzurrini del ct Nicolato a un passo dal sogno continentale.(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 20:15:00 GMT)

Diretta/ Italia Portogallo U19 (risultato live 0-1) streaming video Rai : Vantaggio di Joao Filipe nel recupero : Diretta Italia Portogallo Under 19: info streaming video e tv della finale degli Europei di categoria. Gli azzurrini del ct Nicolato a un passo dal sogno continentale.(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 19:14:00 GMT)

Diretta/ Italia Portogallo U19 - risultato live 0-0 - streaming video Rai : Buon avvio dei giovani lusitani : Diretta Italia Portogallo Under 19: info streaming video e tv della finale degli Europei di categoria. Gli azzurrini del ct Nicolato in campo.

Italia Portogallo 0-0 : il risultato della finale dell'Europeo Under 19 in diretta live : live 18:04 29 lug Italia-Portogallo U19, LA CRONACA della finale dell'Europeo live DALLE 18.30 Continua a leggere 18:23 29 lug 18:23 29 lug 18:07 29 lug Portugal on Twitter Twitter "Este é o ...

Diretta/ Italia Portogallo U19 (risultato live 0-0) streaming video Rai : Buon avvio dei giovani lusitani : Diretta Italia Portogallo Under 19: info streaming video e tv della finale degli Europei di categoria. Gli azzurrini del ct Nicolato a un passo dal sogno continentale.(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 18:32:00 GMT)

DIRETTA/ Italia Portogallo U19 (risultato live 0-0) streaming video Rai : formazioni ufficiali! : DIRETTA Italia Portogallo Under 19: info streaming video e tv della finale degli Europei di categoria. Gli azzurrini del ct Nicolato a un passo dal sogno continentale.(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 18:20:00 GMT)

Italia-Portogallo LIVE : la finale degli Europei Under 19 : ... Scamacca, Pinamonti PORTOGALLO , 4-3-3,: Diogo Costa; Ruben Vinagre, Correia, Carmo, Thierry Correia; Quina, Florentino, Miguel Luis; João Filipe, Correia, Francisco Trincão LA CRONACA ...

Italia Portogallo - formazioni ufficiali : il risultato della finale dell'Europeo Under 19 in diretta live : LE formazioni ufficiali: Italia, 4-3-3,: Plizzari; Bellanova, Bettella, Zanandrea, Tripaldelli; Frattesi, Tonali, Melegoni; Scamacca, Pinamonti, Zaniolo Portogallo, 4-3-3, : Joao Virginia; Thierry ...

LIVE Italia-Portogallo - Finale Europei Under19 in DIRETTA : azzurri per spezzare un digiuno di 15 anni : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Portogallo, finalissima degli Europei Under 19 2018 di calcio che si stanno disputando in Finlandia. Gli azzurrini vogliono coronare un percorso straordinario in cui hanno sconfitto le nazionali più forti del continente mostrando grandi capacità di abnegazione e spirito di sacrificio, oltre alle spiccate qualità individuali di alcuni elementi come Alessandro Plizzari, Davide Bettella, ...