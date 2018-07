Israele rilascia street artist italiani

Israele - rilasciata Ahed Tamini : "La resistenza continua"/ Ultime notizie - il presidente Abu Mazen la riceve : Israele , rilasciata la giovane palestinese Ahed Tamimi. Ultime notizie : l'artista italo-olandese Jorit arrestato a Betlemme per un murale un suo onore(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 13:47:00 GMT)

Israele : tribunale Haifa rilascia dimostranti arabi per Gaza