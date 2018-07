sportfair

: RT @Adnkronos: Israele conferma arresto di due italiani - leoberthi : RT @Adnkronos: Israele conferma arresto di due italiani - ombradivina2 : RT @Adnkronos: Israele conferma arresto di due italiani - paulafdejesus : ATTENDO SEMPRE UNA SAVIANITE SU ISRAELE. La polizia israeliana ha confermato il fermo di due artisti italiani, insi… -

(Di domenica 29 luglio 2018) Tel Aviv, 29 (AdnKronos/Dpa) – La polizia israeliana ha , insieme a un altro palestinese, ieri a Betlemme, mentre stavano dipingendo una sezione del muro che separadalla Cisgiordania, con un murales dedicato ad , la giovane 17enne rilasciata oggi dalle carceri israeliane. L’è stato effettuato dalla polizia di confine israeliana.”La Farnesina – rende noto il ministero degli Esteri -, in stretto raccordo con il Consolato Generale a Gerusalemme e l’Ambasciata a Tel Aviv, segue con la massima attenzione, sin dall’inizio, il caso dei duefermati a Betlemme, ai quali sta prestando ogni possibile assistenza, in contatto con le Autorità locali e le famiglie”. “Il Console italiano si è prontamente recato nel luogo di detenzione a Gerusalemme insieme al legale di fiducia del Consolato che, in tarda notte, ha potuto ...