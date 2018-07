' Io sto con Marcel' | non si ferma la raccolta di firme

Tour de France - Thomas in trionfo a Parigi. Kristoff conquista l'ultima tappa : PARIGI - Alexander Kristoff ha vinto oggi la ventunesima e ultima tappa dell'edizione numero 105 del Tour de France , la Houilles-Parigi, di 116 chilometri. Il norvegese della Uae Emirates si è ...

Berlusconi e Gentiloni : “il Governo fallirà presto”/ Nomine Rai “pessimo segnale” : Forza Italia pronta al voto : Silvio Berlusconi contro le Nomine Rai: "scelta Foa un pessimo segnale, il Governo fallirà". Poi lancia appello a Salvini sul Decreto Dignità: "come fai a permetterlo?"(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 19:50:00 GMT)

Come ti spaccio la famiglia - Italia 1/ Curiosità e cast del film con Jennifer Aniston (oggi - 29 luglio 2018) : Come ti spaccio la famiglia, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 29 luglio 2018. Nel cast: Jennifer Aniston, Emma Roberts e Jason Sudeikis, alla regia Rawson Marshall Thurber.(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 19:07:00 GMT)

Campionati Europei MTB 2018 - secondo posto per Marika Tovo nella prova Cross Country U23 : L’azzurra conquista il secondo gradino del podio nella prova Cross Country Under 23 femminile, il titolo va alla svizzera Frei Ancora una medaglia per l’Italia in questi Campionati Europei MTB 2018: secondo argento della giornata per la nazionale azzurra, dopo quello vinto questa mattina da Avondetto. A conquistare il secondo gradino del podio stavolta è Marika Tovo, nella prova Cross Country dedicata alla categoria Under 23. ...

Vettel : 'Il secondo posto è stato il massimo'. Kimi : 'Risultato non ideale' : "Il secondo posto non era quello che volevamo per questo fine settimana, ma è stato il massimo: non potevamo fare di più. E' stata una gara dura". Parola di Sebastian Vettel, dopo il GP d'Ungheria ...

Fabio Rovazzi - presto in tv con Fiorello. Ecco dove : Momento d'oro per Fabio Rovazzi . Dopo il grande successo del suo ultimo singolo 'Faccio quello che voglio' , presto potrebbe approdare in tv accanto a Fiorello. Ornella Vanoni, annullato il concerto ...

Enrico De Mattia - il militare si uccide con un colpo di pistola dentro Palazzo Grazioli : Tragedia a Palazzo Grazioli: il caporal maggiore Enrico De Mattia, inquadrato nell'operazione Strade Sicure, si è tolto la vita sabato nella residenza romana di Silvio Berlusconi. La...

L’autogol più assurdo della storia? È il suo : entra a un minuto dalla fine e dopo pochi secondi combina il disastro : Il campionato di calcio cinese non ha mai sfornato grandi campioni e probabilmente anche il futuro di Wei Shihao non sarà al Real Madrid. Il giocatore del Beijing Guoan entra a un minuto dalla fine dei tempi regolamentari, con la sua squadra in vantaggio sullo Shangai Shenhua per 2 a 1. Il difensore, dopo pochi secondi, si renderà protagonista di uno degli autogol più clamorosi della storia. L'articolo L’autogol più assurdo della storia? È ...